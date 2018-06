REDAKČNÍ SLOUPEK

Smrkáč dává lekci matadorům

»Jsme pevně přesvědčeni, že na našem kontinentu můžeme docílit pokroku jedině společně, ne proti sobě,« řekl rakouský premiér Sebastian Kurz, když v úterý ve Vídni přivítal ruského prezidenta Vladimira Putina. Pro něho to byla první oficiální státní návštěva členské země Evropské unie po svém březnovém znovuzvolení hlavou státu.

Zdá se, že jednatřicetiletý rakouský předseda vlády má více rozumu a smyslu pro realitu než starší, více ostřílení matadoři eurounijní politiky. Přitom právě oni by měli rozdávat své zkušenosti. Základní lidskou zkušeností, ať jsme politiky či nepolitiky, přece je, že blahobyt občanů a rozkvět společnosti zajistí jedině vzájemně výhodná mírová spolupráce. Realita je žel taková, že »jestřábi« v Evropě i mimo ni dělají všechno pro to, aby došlo ke konfrontaci. Ta by však měla fatální následky.

Takže smrkáč evropské politiky (snad se na mě Sebastian Kurz, ročník 1986, nebude zlobit), nejmladší evropský předseda vlády, ostatním lídrům – svým starším kolegům dává lekci. A to není představitelem extremistické strany, jak by si třeba mnozí rádi mysleli, ale předsedou Rakouské lidové strany, kolegyňky českých lidovců či německých CDU a CSU.

Putin během návštěvy Vídně vyzval, že v zájmu všech by měla skončit všechna hospodářská omezení, tedy i vzájemné ekonomické sankce. I v tomto nalezl soulad s rakouskými politiky. S Rakouskem Rusko pojí dlouhé ekonomické vazby. Putin a rakouský prezident Alexander Van der Bellen při té příležitosti podepsali nový kontrakt na dodávku ruského plynu. Pokud tato spolupráce oběma zemím svědčí, nechť ji rozvíjejí, přejme jim to, stejně tak plány na další energetický projekt, Nord Stream 2.

Rakouská vláda se chce stát mostem mezi Ruskem a Západem. I Česká republika mohla (stále ještě může) zaujmout podobnou pozici, to by však zdejší pravice nesměla být přehnaně rusofobní, militantní a ve vleku svých spojenců z NATO. Rakousko má výhodu, je neutrálním státem. I v naší zemi se po listopadu 1989 hodně mlžilo o neutralitě, slibovalo a – lhalo. Vzpomínáte? Žádná Varšavská smlouva a žádné NATO. Jo, a dnes se jezdí do Varšavy na summity Severoatlantického paktu…

Za necelý měsíc se Rakousko ujme předsednictví v Radě EU, což skýtá naději, že by se ve vztazích zemí Evropské unie s Ruskou federací mohlo výrazně postoupit směrem k prosperitě pro všechny obyvatele Evropy. Velmi cenné je Van der Bellenovo vyjádření, že Vídeň se vždy snažila předcházet sporům mezi Moskvou a Bruselem, a chce tak činit i v budoucnu, a že Rusko je nezbytným partnerem pro dosažení míru v Evropě. Pro takovou politiku taky zvedám ruku. Pro politiku spolupráce, bez řinčení zbraní.

Monika HOŘENÍ