Praha není stádo

»Bolševická vládo, Praha není stádo!« Toť předvolební slogan, který se dnes skví v naší metropoli. Kouká na vás z každého rohu. Jezdí s ním na boku tramvaje, můžete si na něj sednout na lavičkách i jej »obdivovat« na výlepových plochách.

Autor? Občanská demokratická strana. Raději budu v dalším textu používat zkratku, protože přídavné jméno demokratická

mi v souvislosti s touto stranou v poslední době nejde dohromady ani za mák.

Ale k věci. Odmysleme si slova o »bolševické vládě«, to ani nestojí za komentář, byla by to škoda novinového papíru a ten není zrovna nejlevnější. Spíše mi jde o to, jak ODS »bystře« rozdělila republiku (a pak že ji rozděluje Miloš Zeman, a ne kavárna a její nohsledi!). Podle »modré strany« jsou Pražané chytří, kdežto ostatní obyvatelé České republiky jsou stádo. Čeho? Nejspíše ovcí. Poslušných, aniž by o něčem hlouběji přemýšleli.

Ano, ODS vychází z toho, že v Praze se volí tradičně více pravicově než v jiných regionech. Ale čeho je moc, toho je příliš. Podobné půlení republiky na Pražáky (kteří jsou pochopitelně něco víc) a Nepražáky už jsme tu měli v prezidentské volbě. Vzpomínáte, jak letos dopadla? Přál bych si, aby tomu tak bylo v podzimních volbách v souvislosti s ODS stejně.

Nejen v Praze, ale i po celé republice jsou lidé různých názorů, různé inteligence i různého sociálního postavení. A nedivil bych se, kdyby zmíněný slogan udělal pro ODS medvědí službu. Což není zdaleka nereálné. Být tak občanem z kteréhokoli koutu naší vlasti – ať už jde o město velké jako Brno či malé jako pověstná »Horní/Dolní Lhota« - just bych ODS nevolil, i kdybych byl nakrásně její příznivec. Vždyť mě přiřadila do stáda jen proto, že nejsem z Prahy. Kdopak si tohle napříč republikou asi nechá líbit…?

Petr KOJZAR