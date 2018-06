Novomajdanovské pokusy

Znovu pod televizními kamerami, den před tím, než prezident Zeman znovu pověřil Andreje Babiše sestavením vlády, se v několika městech konala protizemanovská, protibabišovská a protikomunistická demonstrace. Znovu stovky nebo jen desítky mladých lidí si přišly zakřičet na náměstí. Podle nich všichni, proti nimž brojí, musí zmizet, být vyvedeni ze scény a třeba i zakopáni deset metrů pod zem, kdyby to bylo reálné. Ti patnácti, dvaceti či třeba třicetiletí na pokyn kohosi v sociálních sítích, kdo plní pokyny Kalousků, Fialů vykukujících zpoza rohů, jako ovce se shromáždili před tribunami. Přišli, vykřikovali tolik opotřebovaná davová hesla, někteří dokonce na papírech vyzdvihovaných nad hlavu, aby televize to, co vymysleli, dobře přečetla, a v určitých chvílích, i kdy si to řečník nejvíc přál, pískali a znovu cinkali klíči. A za to se jim zcela zdarma dostalo kratšího koncertu oblíbené skupiny či skupin.

Ti, kteří nepamatují, jsou snáze manipulovatelní, mají se podle nějakého scénáře stát základem pro novou barevnou nebo jakou revoluci, která převrátila některé středomořské země naruby, která vyvolala Majdan a popřela výsledky zdejších předchozích voleb, která donutila premiéra Fica, aby, ač byl vůdcem nejsilnější slovenské strany, rezignoval, by chtěla způsobit něco podobného u nás. Obrátit naruby výsledek podzimních voleb, i následných prezidentských. Jejich organizátoři pochopili, že některým z pravicových stran zvoní umíráček, že kandidát Drahoš sice propadl, ale kdyby padl Miloš Zeman, mohl by znovu přijít na scénu a pravice by mohla tvrdit, že je důstojným nástupcem »velikého Václava Havla«, protože by dělal, co chce Brusel a pravicové strany doma. Zatím na český Majdan není vůle lidí. Většina se staví »zdivočelým Pražákům«, jak si s nadsázkou lze přečíst na plakátech v metru, ale když se, za pomoci kamer, budou odpůrci svými demonstracemi stále připomínat, pak možná pod režií našich nejlepších zaoceánských přátel, se něco povede. Jen to nebude »barevná revoluce«, ale třeba »mladá« nebo »facebooková«. Název se vymyslí zajisté rychle. Nemohu za to, ale v této souvislosti si připomínám Stříbrného kraválisty z třicátých let, kteří sice také neuspěli, ale na ulicích po nich zůstala spoušť, ranění a mrtvý student Zahradníček. Také tehdy prý šlo o zájem vlasti a budoucnost.

Milan ŠPÁS, místopředseda OV KSČM Hradec Králové