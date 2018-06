Veřejná správa utopená ve změti zákonů

Málokde ve světě trvá vyřízení stavebního povolení tak dlouho jako u nás. Daňové zákony jsou tak komplikované a nepřehledné, že jsou oříškem i pro právní specialisty.

Většina občanů je přesvědčena, že téměř všichni veřejní činitelé jsou nějakým způsobem namočeni v korupci. Přitom víme, že správné fungování společnosti je odvislé od stability, profesionality a jasné koncepce systému.

V Česku je situace jiná. Svědčí o tom sedmiměsíční marné hledání koaliční vlády, která i po možném souhlasném výsledku soc. dem. referenda bude vše jiné než stabilní. Stačí si uvědomit s principy demokracie neslučitelnou personální čistku ministrů v demisi nebo domyslet reálné možnosti a výsledky uplatnění »pojistek« stran účastných koalice či její podpory.

Stabilitě sice nahrává dvoukomorové uspořádání parlamentu, které brání unáhleným ústavním změnám. Velmi časté volby na celkem šesti různých úrovních však činí systém těžkopádným a omezuje akceschopnost vlády v přijímání nepopulárních, byť nezbytných opatření. Cyklus »od voleb k volbám« může sice být chápán jako prvek přímé demokracie (pokud občané k volbám přijdou), reálně se však často mění v měřítko populismu a síly slibů. Navíc se v politice stále více uplatňují nové strany a hnutí bez výrazných politických profilů, ale s o to pružnějším marketingem. Nelichotivá je situace v českém právním řádu. Jednak je to velké množství textů, které si často protiřečí, a absence jednoho oficiálního a přehledného zdroje všech norem, Dále pak již zmíněná častá změna zákonů spolu s nedostatkem koncepce. To vše se koncentruje do balvanu nevymahatelnosti práva, resp. jeho absurdně dlouhého vymáhání, a to navzdory tomu, že máme relativně o 20 procent více soudců než Německo a dokonce o 40 procent více než Rakousko.

Ani česká administrativa jako celek netrpí nedostatkem úředníků. Jejich počet dokonce trvale roste. Včetně jejich příjmů a sociálních jistot. Situaci komplikuje i to, že soudci řeší i banality, které jinde v Evropě rozhodují laici. Na druhé straně nelze nevidět značné regionální rozdíly. Zdroj možných korupčních projevů lze spatřovat i v územním uspořádání (vznik krajů a relativně souběžně NUTS II) se svým mnohdy až zmatečným systémem příchodu evropských dotací.

Ladislav ŠAFRÁNEK