Domek v ulici Osady Ležáků čp. 116 poblíž Lidické galerie nabízí jednu z expozic Památníku Lidice.

Památník Lidice zve i do svých nových expozic

Nová stálá expozice Památníku Lidice představující výstavbu nových Lidic, jejich architekturu, bytovou kulturu a každodenní život, bude lákadlem pro mnohé účastníky nedělního (10. června) pietního aktu konaného u příležitosti 76. výročí vyhlazení obce německými nacisty. Expozice byla otevřena v závěru loňského roku pod názvem »Stavíme nové Lidice«.

Nachází se jen několik desítek metrů od Lidické galerie, tedy v srdci nových Lidic. Jeden z typických lidických domků se díky úsilí Památníku Lidice proměnil ve velmi atraktivní muzeum. V rodinném domku čp. 116 se otevřela zcela nová kapitola přibližující osudy Lidic a jejich obyvatel po roce 1945.

Desátý červen 1942 způsobil šok po celém světě. »Z popele Lidic vyšlehly statisíce jisker nenávisti, vyrostly tisíce národních mstitelů, partyzánů, bojovníků…« citujme dobový tisk. Současně vznikly v zahraničí sbírky na výstavbu nových Lidic, ta nejvýznamnější byla iniciována v britském městě Stoke-on-Trent.

Po vítězství Spojenců ve druhé světové válce čs. stát rozhodl o výstavbě nových Lidic a vyhlásil první velkou architektonickou soutěž, neboť vybudovat znovu Lidice byl vážný celospolečenský úkol. Šlo o to, nejen vytvořit domov navrátivším se lidickým ženám a těm dětem, které přežily jen proto, že byly určeny k poněmčení, ale současně také dokázat, že Lidice nebyly vymazány, že Lidice žijí. Podle plánů architektů Františka Marka, Václava Hilského, Richarda Podzemného a Antonína Tenzera byly budovány nové Lidice velkoryse, s prostornými ulicemi i občanskou vybaveností, velkoryse v celku i detailech jednotlivých budov.

Zkompletovaný původní interiér

V domku-muzeu čp. 116 se návštěvník ocitá v původním bytovém prostoru tak, jak byl zařízen cca od 50. do 60. let. Interiéry jsou vybaveny nábytkem, jenž patřil k tomu nejlepšímu v produkci poválečného Československa, je to tedy také muzeum dobového designu. Nábytek muzeu darovali současní lidičtí obyvatelé. Díky jejich vstřícnosti mohl Památník Lidice zkompletovat původní interiér včetně detailů (dveří, nádobí, sanity, některých kusů oblečení apod.). Navštívit lze obývací pokoj s jídelním koutem, kuchyni se spižírnou, koupelnu s toaletou a ložnici rodičů. V původně dětském pokoji je zpřístupněna badatelna a knihovna Památníku Lidice (zaměřená na knihy o Lidicích a Ležákách, dějiny protektorátu, literaturu o umění s přihlédnutím k Lidické sbírce), v nejvyšším patře se nachází místnost pro výuku či hry malých návštěvníků muzea. Základní vybavení, které obsahoval každý dům, dodával do Lidic národní podnik Nový byt a znamenalo ve své době to nejlepší a nejmodernější.

Ale přece jen jsme v muzeu, součástí jsou tedy také vizuálně nenápadné vysunovací panely, které nabízejí návštěvníkům kompletní informaci o výstavbě nových Lidic, tamního pietního území, Růžovém sadu, přibližují osobnost lékaře a labouristického poslance Barnetta Strosse, zakladatele hnutí Lidice budou žít, které se na obnově Lidic významně podílelo.

Lidické listy

Skvělou pomůckou jsou Lidické listy, »neperiodická tiskovina k expozici rodinného domu čp. 116«, shrnující na několika stranách běžného novinového formátu články o Lidicích, jejich tragédii i znovuzrození tak, jak to reflektoval dobový tisk. Čtenář se tak může seznámit s aktivitami poválečné čs. společnosti, která chtěla - každý pracovní kolektiv, každá organizace svým dílem - přispět k výstavbě nových Lidic. »Jihomoravští horníci na výstavbu Lidic«, »Na Lidice a Ležáky 84 mil. Kčs«, »Zpráva o výsledku státní loterie ve prospěch Lidic a ohlášení nové dobročinné loterie«, »Dělníci Lidicím«, »Štědří Hanáci«, »Výstavba komunikací v Lidicích před zahájením«, »Kladenští havíři Lidicím«, »Krásný čin karvinských horníků«, »Rozhodnutí ministra arm. gen. Ludvíka Svobody – výtěžek z brigády připadne Lidicím«, »Dar německé mládeže na obnovu Lidic«, »Dvě anglická města postaví domky v Lidicích«, »Český svaz footballový Lidicím«… To je jen několik titulků ilustrujících onu dobu. Za tento »tiskový počin« si Památník Lidice zaslouží velkou pochvalu, protože historii nelze studovat jen z podkladů vytvořených s odstupem času, ale především z dobových zdrojů.

Symbol slovanského bratrství

Fantastickou součástí Lidických listů jsou dvě stránky Rudého práva z 10. června 1945. V článku »Nezapomeneme« deník KSČ připomíná, že »v těch orgiích vraždění chmurného léta 1942, ve vyhlazení Lidic a Ležáků, náš národ viděl již zcela zřetelně plán okupantů, směřující k vyhlazení celého českého národa. V uplynulých šesti letech nešlo jen o státní samostatnost a národní svobodu, ale šlo o samu existenci národa, o jeho bytí či nebytí… Cílem hitlerovského Německa bylo úplně vyhladiti nejlepší síly národa, rozprášiti náš lid do všech koutů Evropy, zbytek poněmčiti, aby náš národ zmizel s povrchu zemského tak jako Lidice«. O tyto cíle šlo hitlerovskému Německu již v roce 1938 při rozbíjení republiky, o tyto cíle šlo při vpádu do Prahy a v tomto směru s tupou pedantickou soustavností pracoval německý okupační režim po celých šest let, napsal autor podepsaný zkratkou »gb«, jenž vnímá Lidice také jako symbol slovanského bratrství. »Do té doby svět nechtěl uvěřit zprávám o řádění nacistických zhovadilců v Rusku, Polsku, Jugoslávii, kde bez oficiálních komuniké hitlerovci vyhladili tisíce slovanských vesnic i měst.« Vyzývá, aby si čtenář – pro současníka, dívajícího se na události očima roku 2018, to platí dvojnásob - uvědomil, co se dělo na frontách krvavého léta 1942. »Rudá armáda ustupovala krok za krokem hořící Ukrajinou ke Stalingradu. Nacistická bestie udeřila na nás tak brutálně a bezohledně souběžně s velkou letní ofensivou, která měla definitivně rozhodnout válku ve prospěch Německa…« Ovšem u Stalingradu »byly zkříženy šílené plány hitlerovců, kteří chtěli vyhladit všecky slovanské národy a udělat z českých zemí jedny velké Lidice… Po krvavém létě 1942 u Stalingradu začal vítězný pochod Rudé armády k osvobození všech slovanských národů…«

Lidice, Stalingrad a anglické Coventry. Tři lidská sídla zničená Němci, současně sídla nesmrtelná svým utrpením a hrdinstvím. Tak je vyzdvihl prezident Edvard Beneš na jednom z četných shromáždění hnutí Lidice budou žít ještě v průběhu války. Právě toto vpravdě lidové hnutí iniciované horníky a dalšími pracujícími sblížilo čs. a britský lid. Z této mezilidské solidarity vyrostlo přátelství, jež obnově Lidic všestranně prospělo, a to i dodávkami tisíců růží do lidického Růžového sadu (v 90. letech však tyto růžové keře zničil odsouzeníhodný nezájem polistopadové moci).

Také KSČM a levicové ženy

Sedmdesáté šesté výročí vyhlazení obce Lidice německými nacisty uctí v neděli 10. června také KSČM a Levicové kluby žen. V 10 hodin začíná oficiální část pietního aktu u hrobu lidických mužů, kde hlavní projev přednese premiér Andrej Babiš.

Poté zástupci a zástupkyně OV KSČM a LKŽ ze Středočeského kraje položí kytice ke hrobu či u zdi Horákova statku, také u sochy Ženy s růží, a cca ve 12 hodin členky LKŽ uctí u Pomníku dětským obětem války na osm desítek umučených lidických dětí. (Pražská rada LKŽ pořádá do Lidic autobusový zájezd, cena 50 Kč; kontakt A. Onofrejová, tel. 723 301 106.)

Současně bude před polednem zahájen 12. ročník Přehlídky dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice, kdy na počest lidických dětí zazpívá 14 dětských sborů, po jednom z každého kraje. Po celý den bude zdarma vstup do všech výstavních prostor Památníku Lidice.

Monika HOŘENÍ

FOTO – autorka