Rudolf Jindrák a velvyslankyně Ma Keqing zahajují výstavu.

Nankingský masakr varuje před válkami a nenávistí mezi národy

Slavnostní vernisáž výstavy o masovém vraždění čínských civilistů japonskými okupanty v prosinci 1937, jež vešlo do dějin pod názvem Nankingský masakr, se konala ve čtvrtek v podvečer v Národním domě na Smíchově v Praze. »Tato událost bývá západním světem často přehlížena,« řekla v úvodu velvyslankyně ČLR Ma Keqing. Výstava nese název Společné svědectví - vzpomínka na Nanking 1937.

Sedmého července 1937 rozpoutalo militaristické Japonsko rozsáhlou agresivní válku proti Číně. Třináctého srpna zahájila japonská armáda útok na Šanghaj a 12. listopadu ji dobyla. Hned poté začala ze všech směrů útočit na město Nanking, které obsadila 13. prosince 1937. Během prvních týdnů okupace Japonci rozpoutali opravdové peklo. Vojáci se dopouštěli masového brutálního vraždění, znásilňování čínských žen, rabování. Zničena byla třetina města. Podle rozsudku nankingského Vojenského tribunálu pro válečné zločiny bylo za šest týdnů zavražděno 300 000 obyvatel. Nankingský masakr je nejvýraznější příklad japonských zvěrstev během války proti Číně, zdůrazňovali organizátoři výstavy - Čínské mezikontinentální komunikační centrum, provincie Ťiang-su, Velvyslanectví ČLR, Pamětní síň obětí Nankingského masakru i například Česko-čínská smíšená komora vzájemné spolupráce.

Zeman první hlavou státu

Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák připomněl, že Miloš Zeman navštívil nankingský památník vloni, tedy v roce 80. výročí masakru, a položil tam z úcty k obětem věnec. Osud statisíců obyvatel Nankingu jej hluboce zasáhl, zdůraznil Jindrák. Jde o to - varoval Jindrák - aby si současné generace, které již neznají druhou světovou válku, uvědomily, kam až může dojít nenávist mezi národy. Současně přítomným poděkoval za společné úsilí, které dostalo česko-čínské vztahy »na úroveň, kam náleží«.

Pamětní síň Nankingského masakru byla slavnostně otevřena v roce 1985. Areál má tvar archy míru. Do tamní pamětní knihy se český prezident zapsal 16. května 2017, a stal se tak první hlavou státu, jež pietní místo navštívila. Toho si Číňané velmi váží, jak bylo v průběhu vernisáže připomenuto. Třináctý prosinec je v ČLR národním dnem památky Nankingského masakru, který znamená pro Číňany to samé, co pro český národ památka lidických a ležáckých mučedníků.

Putovní výstava, na níž je možné se seznámit asi se 130 fotografiemi a několika exponáty, i zhlédnout videa se svědectvími přeživších, se skládá ze čtyř částí: zvěrstva spáchaná japonskou armádou v Nankingu, humanitární pomoc, kterou poskytlo několik statečných Evropanů a Američanů, první zprávy v západních médiích a poválečné soudy a udržování míru. Výstava je otevřena každý den od 10 do 17 hodin do 7. července. Vstup je volný.

(mh)

FOTO - Haló noviny/Monika HOŘENÍ