Ilustrační FOTO - Pixabay

Sodu, ocet a sůl každý doma má

A pokud snad ne, snadno levně může koupit. Bez soli se prostě vařit nedá, trocha jedlé sody přidaná k vařenému či dušenému masu zrychlí je tepelnou úpravu a ocet patří nejen do čerstvých zeleninových salátů, ale i k ochucení různých omáček o nakládání zeleniny ani nemluvě. Babičky však vlastností těchto, řekněme základních surovin využívaly i údržbě domova.

Naše maminky využívají v domácnosti i moderní techniky, například myčky nádobí. Netřeba investovat peníze do drahých čisticích prostředků, protože čas od času, co si budeme povídat, i myčka potřebuje vyčistit a zbavit se pachu. Nasypte sáček jedlé sody za pár »kaček« na dno myčky. Při mycím cyklu poslouží nejen k odstranění pachu, ale také ke zvýšení zásaditosti mycí lázně a lepší účinnosti mytí.

Pokud potřebujete zbavit pachů srst vašeho domácího zvířecího miláčka, který se toulal, kdo ví kde, posypte ji něžně jedlou sodou, tu do srsti vetřete, a potom ji rozvážně vykartáčujete. Tak to dělaly již naše babičky! A jak byly jejich mazlíčci spokojeni!

Je dobré mít k ruce sodu, jedno zda jedlou či na praní, k hašení drobných domácích požárů. Při zahřátí totiž soda vylučuje kysličník uhličitý, který zamezuje přísunu kyslíku. Soda je vhodná k hašení plamene na pánvi nebo grilu. Zdali ji babičky měly poblíž plotny, to nevíme, ale jak je známe, možná ano.

Jedlá soda v domácí lékárničce je užitečná. Nejen na pálení žáhy, ale i na modřiny. Obklad z roztoku jedlé sody pomáhá vstřebání modřin (zamilované dívky to možná ocení stejně, jako kdysi jejich babičky a maminky), pomáhá i na štípance od komárů, ovádů a jiných kousavých »potvor«.

Ovšem »babské« rady nabízejí spoustu jiných báječných řešení. Pokud bychom to vzali doslova, pak naše babičky a jejich babičky byly jakýmisi alchymisty. Kombinovaly běžně dosažitelné přípravky, ano levné, na čištění, praní nebo na mytí kde čeho.

Prádlo bude bělejší, ručníky a svetry nadýchanější, hedvábí šustivější, nábytek jako nový, příbory blýskavější a sklo s třpytem diamantu. Vystačíte si s octem, s jedlou sodou a sodou na praní, s kypřícím práškem do pečiva, kyselinou citronovou a solí.

Soda na praní (uhličitan sodný) je dobrým pomocníkem při údržbě kuchyně a koupelny. Je mírně zásaditá, účinná je hlavně při odstraňování mastnoty (proto dokáže čistit některé skvrny). Změkčuje vodu, proto ji leckde v malém množství přidávají i do automatických praček. Ale ještě dávno před tím ji babičky přidávaly do lázně, v níž vyvařovaly prádlo. Ušetřily za mýdlo a očistný efekt byl mnohem vyšší.

Kuchyňská sůl je účinný prostředek na čištění skvrn od červeného vína, na čištění nádobí, má také dezinfekční účinky. Zkusili jste očistit vanu teplým octem smíchaným s hrstí soli? Pokud ne, tak vězte, že je to skvělé řešení, které naše babičky dobře znaly. Ostatně tak čistily i zašpiněné smaltované hrnce a kastroly.

Citronová šťáva působí jako jemné bělidlo, čistí též některé skvrny. Čištění skvrn se budeme věnovat příště, však jich léto s sebou přináší tak říkajíc »že až«. Jen tak mimochodem - citronová šťáva zjemňuje a čistí kůži na rukách poničenou hrubou prací v domácnosti a na zahradě. Stačí ruce potřít i jen zbytky vymačkaného citronu, nechat zaschnout a lehce otřít.

Ocet nechybí a nechyběl v žádné domácnosti. Je to nejen chuťově zajímavá (levná) perla kuchyně do salátů, omáček, k dochucení některých studených masných výrobků, k nakládání okurek i jiné zeleniny, ale i výtečný pomocník při úklidu v domácnosti. Octová voda například umí rozjasnit nejen barvy na koberci, ale i na čalouněném nábytku, poradí si se skvrnami po malování bytu na parketách, PVC, dlažbě, dveřích i vypínačích.

Také vás trápí vodní kámen? Pokud žijete v oblasti s tvrdou vodou, určitě víte, o čem je řeč. Kvalitu vody těžko ovlivníme. Díky zkušenosti našich babiček se můžete snadno zbavit vodního kamene. Například v rychlovarné konvici. K její běžné očistě stačí roztok octa a vody (1:1), kterým zalijete spirálu a necháte přejít var. Pokud je vodní kámen ve vaší konvici v silné vrstvě, použijte ocet neředěný. Podle potřeby pokus o jeho odstranění opakujte.

I když naše babičky většinou ještě neměly automatické pračky, jen ty obyčejné, které leckde ještě na chatách a chalupách dobře slouží, věděly jak s vodním kamenem na topných spirálách »vyběhnout«. Jednou za měsíc do nich nalily láhev octa, přidaly dva tři litry vody a nastavily praní na 90° C. Podobně můžete ošetřit i automatické pračky. Ověřili jsme, že na vodní kámen platí, když občas místo prášku (a také aviváže) nalijete ocet, nastavíte pračku na již zmíněných 90° C. Pokud máte pocit, že na topné spirále je kamene více, pokus opakujte. A poté preventivně přidávejte místo aviváže při praní hrnek octa, alespoň každé druhé či třetí praní. Nebojte se, prádlo octem cítit nebude, a navíc – ocet má dezinfekční účinky.

Ano, je to tak, maminky a babičky věděli a ví jak na to.

(jan)