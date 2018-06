JE Tchien-wan FOTO - Essential Communication

Rusko a Čína podepsaly rekordní balík dohod v oblasti jádra

V pátek byl v Pekingu podepsán strategický balík dokumentů, které určují směřování rusko-čínské jaderné spolupráce na několik nejbližších desetiletí. Nové reaktory VVER-1200 vzniknou v lokalitě Tchien-wan (anglicky Tianwan) a Sü-ta-pao (anglicky Xudabao). Dohody mají význam i pro české firmy, které patří mezi dodavatele prvních čtyř bloků elektrárny Tchien-wan.

Balík dokumentů byl připraven v návaznosti na společné prohlášení nejvyšších představitelů obou zemí ze 7. listopadu 2016, které se věnuje strategické spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie. Slavnostní ceremonie podepisování balíku dohod proběhla v rámci jednání ruského prezidenta Vladimira Putina a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

Generální ředitel ruské korporace pro atomovou energii Rosatom Alexej Lichačov řekl: »Dnes jsou Rusko a Čína lídry na poli světové jaderné energetiky. Podepsané dohody nejlépe potvrzují partnerské vztahy mezi ruským a čínským jaderným průmyslem. Podotýkám, že za dlouhou historii spolupráce s našimi spolehlivými partnery - Čínským úřadem pro atomovou energii, Čínským státním energetickým úřadem a čínskou společností CNNC - jsme vytvořili výjimečnou atmosféru vzájemné důvěry. Příkladem je elektrárna Tchien-wan, kterou společně projektují a staví ruští i čínští odborníci. I nadále budeme v Číně stavět nejmodernější bloky generace III+ a navíc podle dnešní dohody vstoupíme s bloky VVER-1200 i pro nás na novou lokalitu. S Čínou máme velmi rozsáhlé plány spolupráce v oblasti jádra, které nezahrnují jen jaderné elektrárny velkého výkonu.«

Podepsaný balík dohod je největším v historii rusko-čínské spolupráce v oblasti jádra. Je unikátní tím, že hovoří o spolupráci v několika projektech s vysokou technologickou náročností nemajících ve světě obdoby.

Aleš John, viceprezident Inženýrské akademie ČR, komentuje význam dohody: »Podle podepsané rusko-čínské dohody o rozšíření spolupráce v oblasti jaderné energetiky budou postaveny další bloky VVER-1200 pod hlavičkou Atomstrojexportu v elektrárně Tchien-wan a v nové lokalitě. Vypadá to, že po dokončení bloků 7 a 8 by se lokalita Tchien-wan s instalovaným výkonem minimálně 8000 MWe stala jednou z největších jaderných elektráren na světě... Na dodávkách pro stavěné a dnes provozované bloky JE Tchien-wan se účastnily i některé české společnosti jako například Armatury Group, Kabelovna Kabex, Modřany Power, MSA, Sigma Group a ZPA Pečky, které dodaly zboží v hodnotě desítek milionů korun. Rusko-čínská smlouva pro výstavbu dalších bloků v elektrárně Tchien-wan otevírá další příležitosti pro české společnosti, které jsou etablované v dodavatelském systému Atomstrojexportu. Je to příležitost, kterou bychom si neměli nechat ujít.«

Jan Bulíček, výkonný ředitel společnosti ZPA Pečky, říká o dodávkách pro Rosatom: »Společnost ZPA Pečky, a. s., je tradičním a dlouholetým dodavatelem elektrických servomotorů pro ovládání armatur do jaderných elektráren s reaktory typu VVER. V minulosti jsme realizovali významné dodávky našich elektrických servomotorů pro první čtyři bloky jaderné elektrárny Tchien-wan. Projekty na území Číny sledujeme a chtěli bychom na výše zmíněné dodávky navázat i při výstavbě dalších bloků. Vzhledem k současné situaci s přípravou výstavby nových bloků v ČR je pro nás velmi důležité rozvíjet exportní aktivity. Na poli exportu pro jadernou energetiku je pro nás důležitým a dlouholetým partnerem Rosatom a jím ovládané společnosti. V letošním roce odhadujeme dodávky pro Rosatom v objemu 20-35 milionů korun do elektráren v Rusku nebo v dalších zemích.«

Bohumil Svoboda, obchodní ředitel Kabelovna Kabex, pak uvádí: »Možnost realizovat budoucí dodávky při výstavbě nových bloků Tchien-wan znamená pro Kabex možnost dále uplatňovat své zkušenosti při výrobě kvalifikovaných kabelů, hermetických kabelových průchodek a kabelových spojek pro jaderné elektrárny a dále rozvíjet své know-how realizací v tomto významném projektu.«

Díky dohodám, které byly v pátek podepsány, se rozběhnou následující projekty:

1. Společná výstavba 7. a 8. bloku jaderné elektrárny Tchien-wan. Byl podepsán mezivládní protokol a rámcová smlouva na výstavbu reaktorů typu VVER-1200 patřící do generace III+.

2. Sériová výstavba nových jaderných elektráren s ruskými technologiemi v Číně. Byl podepsán mezivládní protokol a rámcová smlouva na výstavbu dvou bloků VVER-1200 v jaderné elektrárně Sü-ta-pao. Dokument umožňuje v budoucnu rozšířit počet stavěných bloků.

3. Spolupráce při výstavbě čínského demonstračního rychlého reaktoru CFR-600. Byla podepsána mezivládní dohoda a rámcová smlouva. Ruská strana, která má rozsáhlé zkušenosti z výstavby a provozu rychlých reaktorů, bude pro tento demonstrační reaktor dodávat komponent, poskytovat služby a dodávat palivo. Nutno poznamenat, že projekt jako takový vypracovávají čínští jaderní vědci.

4. Dodávka ruských radionuklidových tepelných jednotek. Byla podepsána smlouva na novou dodávku těchto jednotek, které představují základní prvek radioizotopových termoelektrických generátorů, pro potřeby čínského programu průzkumu Měsíce.

Podle podepsaných kontraktů bude mít Rosatom na starosti projektování a dodávku klíčových komponent jaderného ostrova 7. a 8. bloku elektrárny Tchien-wan a 3. a 4. bloku elektrárny Sü-ta-pao. Nové bloky elektrárny Tchien-wan mají být podle plánu spuštěny v letech 2026 a 2027, elektrárny Sü-ta-pao v roce 2028.

JE Tchien-wan

Největším projektem rusko-čínské spolupráce v oblasti jádra je jaderná elektrárna Tchien-wan. Generální kontrakt na výstavbu 1. a 2. bloku s reaktory VVER-1000 byl podepsán v roce 1997 a již v roce 2007 byly oba bloky předány zákazníkovi. V roce 2010 byl podepsán další kontrakt na realizaci bloků 3 a 4. Efektivita výstavby roste blok od bloku: 3. blok byl spuštěn 30. prosince 2017, po 60 měsících od zahájení výstavby. Začátkem května byly úspěšně dokončeny horké zkoušky 4. bloku, což znamená, že je připraven ke spuštění. K němu by mělo podle plánu dojít koncem roku 2018. Po uvedení 4. bloku do provozu, bude mít tato jaderná elektrárna celkový instalovaný výkon 4300 MW.

Další dva bloky, tedy Tchien-wan 5 a 6, jsou rozestavěny s čínským reaktorem CNP-1000. Výstavba těchto bloků začala v roce 2015, respektive 2016.

Obohacovací závod a rychlý reaktor

Rusko a Čína spolupracují v celé oblasti palivového cyklu. Společně postavily závod na obohacování uranu a experimentální rychlý reaktor CEFR, který dosáhl nominálního výkonu v roce 2014.

(rj)