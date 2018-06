Jak se volila Česká Miss 2018?

Nejrůznějších soutěží Miss jsou jen u nás v republice desítky, ba stovky. Nejkrásnější dívku ze svých řad hledají hasiči, policisté, sportovci, motoristé, ale i například hendikepovaní spoluobčané či Romové. Volí se nejsympatičtější maminka či babička. A také Muž roku. Proč by také ne!? Ale přece jen platí – po vzoru legendárního Tolkienova románu, kde »jeden prsten vládne všem« – že jedna soutěž je nadřazena všem ostaním. Jediné celonárodní klání o nejkrásnější dívku ČR – Česká Miss – vyvrcholilo přesně před týdnem v ostravské Multifunkční aule Gong.

Jaké to bylo? Působivé. A docela povedené. Ostatně, diváci mohli přímý přenos sledovat na celoplošné televizi Seznam. Když si tak člověk vybaví, jaké problémy Českou Miss před rokem a čtvrt doprovázely a že se ani nevědělo, zda se nějaké finále uskuteční, je to nesmírně pozitivní zjištění. Ačkoli – Martina Dejdara už jsme v minulosti vídali v lepší moderátorské formě, ale to ponechme pro tentokrát stranou.

Vraťme se nyní do roku 2016, kdy se novou Českou Miss stala Andrea Bezděková. Tehdy v roli ředitelky vystupovala Marcela Krplová, jež vlastnila 49 procent akcií. Ale dalších 51 procent akcionářů si, lidově řečeno, postavilo hlavu a zadlužený projekt se rozhodlo postavit na nohy. Nastal chaos. Prestižní obchodní značky se sice s pílí a entusiasmem chopili tehdejší partneři, podnikatel Martin Ditmar a Česká Vicemiss 2007 Eva Čerešňáková, ovšem soudní procesy, kterými jim – jak tehdy tvrdili – Krplová házela klacky pod nohy, nejasnosti ohledně vlastnické struktury, vyhrožování i odmítavý přístup médií udělaly z jasné situace bramboračku. Největší televize se od projektu odvrátily a volba se odehrála nikoli na jaře, jak bývalo zvykem, ale až v září 2017. Navíc nikoli v Praze, nýbrž v Brně.

Letos to bylo o poznání jednodušší, protože média dala České Miss druhou šanci, právní záležitosti nebyly tak třeskuté a partneři vystupovali očividně spokojeně. Přišly však další hozené klacky pod nohy. Ditmar loni na podzim vážně onemocněl akutním zánětem slinivky břišní, vyvolaným permanentním pracovním stresem, a lékaři mu nedávali ani šanci na přežití. Nakonec bojoval, smrti o vlásek unikl, zato však nepřežil jejich vztah s Čerešňákovou a nakonec se letos v květnu ze zdravotních důvodů se z projektu stáhl. Nic z toho se však na finálovém večeru vidět neprojevilo. A postarala se o to mj. i desítka finalistek, které působily, jako by stály na pódiu před tolika diváky odjakživa.

A jak to nakonec dopadlo? Vítězkou se stala dvacetiletá Lea Šteflíčková z Ústí nad Labem. První Vicemiss je třiadvacetiletá Jana Šišková ze Zubří a na pomyslné třetí příčce skončila stejně stará Tereza Křivánková z Prahy.

Silná desítka

Ve finálové porotě usedly kromě její šéfky, jíž přirozeně nebyl nikdo jiný než Eva Čerešňáková, ze známých tváří také úřadující Česká Miss 2017 Michaela Habáňová, bloggerka Dominika Myslivcová nebo za Miss Slovensko Jozef Oklamčák.

»Vítězka patřila i mezi mé favoritky, ale vůbec to nebylo jednoznačné. Letos se podařila silná finálová desítka a holky na sobě neskutečně zapracovaly. Během několika týdnů udělaly velký pokrok a jejich výkon na finálovém galavečeru byl skvělý, výsledky byly velmi těsné,« řekla Eva Čerešňáková a doplnila: »Na nachystání letošního ročníku bylo méně času a přípravy byly velmi náročné, ale mám radost, že se vše podařilo.«

Velkolepá show

Vítězka bude Českou republiku reprezentovat na nejprestižnější světové soutěži krásy Miss Universe, druhá nejkrásnější dívka poletí na Miss Supranational a třetí pak na Miss Earth. S vítězkami a finalistkami bude také spolupracovat modelingová agentura Pure Model, která zajišťuje zajímavé pracovní příležitosti i královnám předchozích ročníků.

O titul nejkrásnější Češky se finalistky ucházely při velkolepé finálové show představily úvodní taneční show, následovanou přehlídkou národních kostýmů talentovaných návrhářů, promenádou v plavkách a vyvrcholením byla přehlídka ve večerních šatech návrhářky Sandry Markové. V rámci programu se představili zpěvačka Dara Rolins, zpěvák Adam Mišík, Niko nebo Mariana Prachařová a Jan Nedvěd.

Vítězky získaly hodnotné ceny, a především možnost reprezentovat Českou republiku na předních světových soutěžích krásy. Česká Miss 2018 navíc získala kontrakt s kosmetickou firmou Juliette Armand v hodnotě tři čtvrtě milionu korun, roční pronájem bytu od společnosti RC EUROPE, roční zapůjčení automobilu od společnosti Charouz, zájezd do luxusního resortu na Krétě od společnosti Pantour a celoroční vlasovou péči od salonu Misha Hair.

»Missí« nemoc? Prý ne!

Vítězná Lea Šteflíčková o sobě řekla, že má ráda cestování, které je spojené s poznáváním nových lidí, kultury a jídla. K vítězství jí prý dopomohly vlastnosti jako neústupnost a cílevědomost. »I když se člověk může dostat na to největší dno, vždy je cesta dostat se na vrchol a toho se držím,« uvedla nově zvolená nejkrásnější dívka České republiky, která se od 13 let věnuje modelingu. Tehdy to vše způsobila náhoda - na ulici před obchodním centrem ji oslovil hledač talentů a ona se dostala do modelingové agentury.

Jak však sama tvrdí, modelkou chtěla být odjakživa. »Líbilo se mi to. A když jde člověk za svým snem, ten se splní,« řekla 178 centimetrů vysoká kráska. Jedním dechem však dodala, že bude ještě dlouho trvat, než si uvědomí, co se jí minulou sobotu v Ostravě poštěstilo. »Myslím, že to budu vstřebávat ještě dlouho,« tvrdila.

V jedné věci má ale jasno – »missí« nemoc se jí osobně týkat nebude. Na rozdíl od mnoha předchozích vítězek si je jistá, že se s přítelem po úspěchu v klání krásy nerozejde. »Vůbec se toho nebojím. S Michalem jsme spolu dva roky a pevně věřím, že nám to vydrží do smrti,« uvedla nová královna.

Nicméně, člověk se neubrání pocitům, že podobně mluvila s čerstvě získanou korunkou na hlavě většina jejich předchůdkyň, aby pak záhy skončily v náruči nějakého slavného fotbalisty či hokejisty. Držme tedy Lee – a jejímu současnému vztahu – palce, aby právě ona byla tou pověstnou bílou vranou…

Sexy pózy

Zajímavostí je, že krátce před samotným finále deset krásek zvěčnila v sexy pózách v plavkách fotografka Petra Odrazilová na soustředění v Chorvatsku. Dívky si tam užily slunný týden na jachtách Bemex. Spíše než relaxu, opalování a koupání se věnovaly právě práci - natáčení a focení. A medailonky, promítané v rámci slavnostního ostravského večera, to jasně dokázaly…

Co ještě dodat? Snad jen ještě jeden pohled do historie. Obnovená soutěž krásy se v Česku koná přes čtvrt století. Klání Miss ČR od roku 1989 pořádal Miloš Zapletal. Tomu začala od roku 2005 konkurovat Česká Miss, kterou založila Michaela Maláčová, československá královna krásy z roku 1991. Zapletal se s Maláčovou soudil kvůli tomu, že pro svou soutěž používá podle něj zaměnitelný název. Soudy ale rozhodly ve prospěch Maláčové. Nakonec byly obě soutěže sloučeny v jednu a od roku 2011 existuje pouze Česká Miss. Poslední prezidentkou Miss ČR byla – jen tak pro zajímavost - jediná tuzemská vítězka Miss World Taťána Kuchařová, dnes Gregor Brzobohatá.

Unifikovanou soutěž Česká Miss od Maláčové v roce 2014 koupila společnost Czech Event Production a s ní přišla na scénu v roli ženy číslo 1 Marcela Krplová. Od roku 2016 její roli zastává Eva Čerešňáková a soutěž s jejím vstupem dostala více charitativní rozměr i zaměření na moderní sociální sítě. A to zbývající jsme již zmínili v úvodu. Zkrátka a dobře – v byznysu nebývá nic tak idylické a půvabné, jako je tvář nejkrásnější ženy České republiky. Pro rok 2018 se tedy jmenuje Lea Šteflíčková.

(pk)

FOTO – ČTK/Jaroslav OŽANA a MISS EVENTS a. s.