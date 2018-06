Ilustrační FOTO - Haló noviny

Dávky na bydlení by se měly sjednotit

Změny ve vyplácení doplatku a příspěvku na bydlení, které chystá ministerstvo práce a sociálních věcí, jsou podle stínové ministryně KSČM Hany Aulické Jírovcové tak zásadní, že by o nich měli jednat poslanci společně se zástupci krajů, měst a obcí, kterých se to týká především.

To byl podle Aulické také důvod, proč se nepřipojila ke svolání mimořádné schůze, která se touto problematikou bude zabývat příští čtvrtek. Je podle ní pravdou, že kraje již dlouho volají po změně dávek na bydlení a reforma, kterou připravila ministryně práce Jaroslava Němcová (ANO), přináší velké změny, které nejsou vnímány právě pozitivně. »Myslím si ale, že to jsou záležitosti, o nichž by měli poslanci jednat společně se zástupci krajů a obcí, protože to jsou lidé, kteří by do toho měli hovořit především. Mám obavy, že diskuse na půdě Sněmovny bude vyloženě politická, že argumenty, které tam budou poslanci předkládat, nebudou podloženy odborně, a myslím si, že jde o tak závažnou problematiku, která by měla být vydiskutována na jiných platformách než na plénu Sněmovny,« řekla Aulická Haló novinám. Připomněla, že komunisté dlouhodobě požadují sjednocení dávky na bydlení, to znamená příspěvku a doplatku, do jedné dávky.

Stínová ministryně KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Zabránit nadužívání dávek na bydlení

Žádost o svolání mimořádné schůze podepsalo přes 40 zákonodárců z klubů KDU-ČSL, Pirátů, TOP 09 a Starostů. Lidovci chtějí přimět ministerstvo práce k odložení záměru, který by podle nich zvýšil riziko chudoby až u čtvrt milionu domácností, zejména u rodin s dětmi a seniorů. Jan Čižinský (KDU-ČSL) uvedl, že podle nových pravidel by dosáhlo na dávky méně lidí. Příspěvky by se navíc neměly valorizovat, neboť podle ministerstva už ceny bydlení nerostou. Doplatky na bydlení by se nově měly vypočítávat pouze z průměrných cen nájmů v obecních bytech, zatímco nyní se do průměru započítávají i komerční nájmy, které jsou vyšší. Ministerstvo podle Čižinského argumentuje tím, že by se lidé, kteří na dávky nedosáhnou a hrozí jim ztráta bydlení, měli stěhovat do obecních bytů. Těch ale obce nemají dost.

Ministerstvo práce navrhuje změny v novelách o sociální podpoře a o hmotné nouzi. Podle Němcové navrhované snížení dávek na bydlení čtyřčlenným a početnějším rodinám a obyvatelům ubytoven povede k poklesu přemrštěných nájmů tam, kde potřební žijí. Nižší podpora od státu tak situaci lidí v tísni nezhorší a neohrozí je. Podle ní mají změny dávek zabránit zneužívání peněz od státu nepoctivými pronajímateli, kteří si účtují neúměrné částky. Úprava má podle ministryně zabránit »nadužívání dávek« na bydlení.

Základem je revize systému

Změny, které přináší novela zákona o hmotné nouzi, nejsou podle Aulické až tak velké, razantní dopady ale vidí v novele o sociální podpoře, kde je podle ní navrhována spousta výrazných opatření, u nichž panují obavy, co by přinesla. Podle Aulické je potřeba udělat revizi celého dávkového nepojistného systému. To považuje za základ, od kterého by se mělo všechno ostatní odvíjet. »Myslím si, že je nejvyšší čas tuto otázku otevřít a ty problémy, tak jak jsou v praxi, konečně jasně pojmenovat, protože dosud se tomu všichni vyhýbali. Očekávám, že ve čtvrtek k tomu bude velká diskuse, ale stále musím trvat na tom, že by u toho měly být i kraje, obce a města,« dodala Aulická.

Svolání schůze ještě neznamená, že se nakonec uskuteční, poslanci nemusí schválit její program. Navzdory tomu by se otevřela debata řečníků s přednostními právy, tedy předsedů klubů i stran, členů vedení Sněmovny nebo členů vlády.

(jad)