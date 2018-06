Americká krása

Soutěž o nejkrásnější dívku, a nebude se hodnotit vzhled? To je jako hrát fotbal, kde nebudou rozhodovat góly. Porotci v americké Miss už nebudou hodnotit dívky v plavkách a možná ani ve večerních róbách. Nebude záležet na tom, jak dívky vypadají nebo co mají na sobě, důležitá bude především jejich osobitost. Pravidla se rozhodla změnit nová předsedkyně americké soutěže Gretchen Carlsonová, jedna z nejzanícenějších zastánkyň hnutí MeToo, která byla v minulosti také obětí sexuálního zneužívání. Přehlídka v plavkách zmizí z finálového večera úplně, protože prý pobuřuje diváky a ponižuje samotné soutěžící.

Tak zaprvé, Miss byla podle mě vždycky soutěží krásy. Pokud by hlavním kritériem nebyla krása těla (a ducha), tak potom co? Promenáda v plavkách je klasika, která do téhle soutěže prostě patří. A že pobuřuje diváky? To bych rád viděl, podle čeho tak soudí. Jestli existuje nějaký reálný průzkum, který by dokládal, že chlapům vadí, že se dívky promenují na pódiu v plavkách. A našim drahým polovičkám? Nemusí se na to dívat, pokud se jim to nelíbí, nikdo je k tomu nenutí. Některé určitě závidějí a nechtějí, aby se jejich chlap doma koukal po jiných. Tomu ale stejně nezabrání, protože je to přirozená vlastnost. Stejně jako musíme jíst, pít nebo chodit na záchod.

Zadruhé, pochybuju i o tom, že by to ponižovalo samotné dívky. Ženy se rády předvádějí, rády ukazují svoje přednosti, rády na sebe upozorňují. A pokud se některá stydí, tak buď to překoná, nebo ne. Nikdo je přece nenutí, aby se do této nebo podobné soutěže hlásily. Je to jejich volba. Carlsonová si zároveň myslí, že se změna neprojeví na sledovanosti. Já věřím tomu, že to divák náležitě ocení a místo sledování »osobitých misek« přepne na jiný kanál, třeba na nějaký nekonečný televizní seriál.

U nás se naštěstí žádné podobné změny nechystají. »Mnoho let patří večerní róby i plavky k tradiční součásti programu. Toho, že je potřeba program přizpůsobovat nové době, jsme si vědomi. Sami jsme v průběhu loňského i letošního roku nějaké změny udělali, například součástí programu České Miss je i kurz přežití. O zrušení promenády v plavkách ale neuvažujeme,« řekla na iDnes.cz současná ředitelka soutěže krásy Česká Miss Eva Čerešňáková.

Už jsem si zvykl na to, že nám Amerika dost často něco diktuje, tak jsem rád, že alespoň tady máme svůj rozum. Vtipně změny v americké Miss okomentoval jeden čtenář na internetu: »Už nebude nutné finále Miss vysílat v televizi, bude stačit rádio.«

Martin KALOUS