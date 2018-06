Naprosté selhání politiků a novinářů

Nadace Železná opona (Milan Syruček a kol.) zorganizovala ve středu 30. května v Praze v Evropském domě seminář Vztah křesťanství a islámu (Bible a Koránu) u nás a v Evropě.

Seminář měl dva panelisty – arabistu profesora Luboše Kropáčka a kardinála Dominika Duku. Žhavé široké téma, mnohá konstatování byla tříští. Oba panelisté se shodli na jednom – velká část politiků a novinářů naprosto selhává. Málo znají křesťanství a už vůbec ne islám. Proto provádějí špatnou politiku.

Velkou část přítomných profesor Kropáček zklamal, zejména kritikou odmítání migrantů velkou částí české veřejnosti. Jsme prý křesťané, tak máme pomáhat. Předně je většina Čechů bez vyznání. Odpor k přijímání muslimských migrantů je i mezi mnohými křesťany. Znám i takové, kteří vítače migrantů, jako je páter Halík, podezřívají z nepřiznané konverze k islámu.

Realističtější přístup měl kardinál Duka. Ostře kritizoval západní i české politiky, že odírají četné rozvojové státy o přírodní zdroje i o vzdělanější část obyvatel, byť mezi muslimskými migranty převládají nevzdělaní. Místo, aby pomáhali v místě potřeby, tj. v prvních bezpečných zemích, trpí migraci do členských států Evropské unie. Někteří ještě převážně muslimské migranty vnucují dalším státům. Pomoc migrantům by se neměla omezovat jen ani především na humanitární stránku, ale měla by směřovat k budování základů tamních ekonomik, aby zmizel důvod k migraci. Dodal bych, že by západní státy, v čele s USA, a jejich loutky v prvé řadě tamní státy neměly rozvracet, viz Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie...

Zvlášť ostře kardinál Duka kritizoval německou kancléřku paní Merkelovou za svévolné pozvání všech potenciálních syrských migrantů do Německa koncem léta 2015, v rozporu s německými zákony. Dodávám, také v rozporu se směrnicí EU o schengenském prostoru, který tím svévolně zničilo. Západní státy příval převážně muslimských migrantů vesměs nezvládají. V Německu přílivem více než jednoho milionu migrantů vznikla situace, kdy hrozí občanská válka mezi Němci – vítači migrantů – a Němci – odmítači migrantů. Od roku 1945 nikdy nebyla německá společnost tak drasticky rozštěpena. Ve třech spolkových zemích v roce 2017 tvořili děti migrantů 70 procent narozených dětí. Náhrada domorodého evropského obyvatelstva migranty tam běží rychlým tempem. Je jen otázkou času, kdy v Německu a v dalších západních státech migranti převládnou.

Kardinál Duka také odmítl oficiální číslo, že muslimských migrantů je u nás asi deset. Je jich prý několik tisíc. Z velké části prý jde o muslimy, pronásledované v jejich zemích islamisty.

Jan ZEMAN