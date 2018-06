Vůbec jim to nebere

Mladí lidé bývají většinou revolučnější než my staří. Chtěli by změnit všechno a hned. Jenže věk dokáže mnohé z nich úplně předělat. Proto už starý dobrý Goethe napsal: »Mladí revolucionáři, staří hofrátři« a vůbec neměl na mysli současnou stranu Pirátů. Ta se z jeho definice poněkud vymyká. Je sice pravdou, že naši Piráti šli do volebního boje s velmi revolučním heslem, jak to všem »nandají«. Jenže to také, jak se v posledním půlroce ukazuje, bylo všechno. Onou revolučností totiž míní například »povolit marihuanu v malém množství pro osobní potřebu«, »zveřejňovat každou smlouvu státních či komunálních firem«, čemuž říkají transparentnost, i když jde spíše o odkrývání hospodářské strategie státního podniku, aniž by soukromé subjekty měly takovou povinnost, atd. Jsou vstřícní k EU, k našim misím v zahraničí, zřejmě neznají skvělý americký film a muzikál Vlasy a ani nic nevědí o zavraždění Roberta Kennedyho, jež v těchto dnech má své výročí, zvláště proto, že svou prezidentskou kampaň postavil zvláště na boji proti válce ve Vietnamu, která se v mnohém podobá situaci v Afghánistánu a Sýrii. Jsou prostě pravicoví. Jestli jednou se přikloní k levici, nevím. Není to pravděpodobné, i když jejich voliči možná ano. Ono jim zas tak moc možností nezbude, když vůdci Pirátů vyrostou ve skutečné »hofrátry«.

V minulých dnech jeden z poslaneckých pirátských mudrlantů se vyznamenal v útoku na Karla Sýse a odsuzoval ho jako básníka, protože byl spojen s minulým režimem. Člověka napadne, protože s tímto »režimem« byla spojena řada herců, spisovatelů, o kterých Piráti nemluví, přitom obrátili kabáty a tváří se, že byli dříve bojovníky za demokracii a svobodu.

Ve stejné době se jiný pirátský poslanec postavil za změny v tzv. protikuřáckém zákonu. Sdělil posluchačům, že »nám to vůbec nebere, proč lidem není umožněno ani bez obsluhy, aby kouřili«. Poněkud se mýlí, protože na »zahrádkách« se vesele kouří a před restauracemi vlastně už také. Pominu to, že v naší vlasti žije většina nekuřáků – vloni kouřilo 24 procent obyvatel, nejvíce pak ve věku 15 až 24 let. Jde však o zdraví. Je prokázáno, že cigarety způsobují nejen rakovinu, srdeční nemoci, ale i další životní komplikace. A často více, než samotní kuřáci, jsou jimi zasaženi ti kuřáci pasivní, ti, kteří v restauracích a podnicích sedávají vedle těch náruživých, pro které je svobodou kouřit, kdy se chce, a vůbec jim nezáleží na těch, kteří v místnostech nekouří a sedí třeba u vedlejšího stolu. Je přece svoboda. Jenže svoboda jednoho končí tam, kde ohrožuje svobodu druhého.

A že prý mnoho hospod muselo kvůli zákazu zavřít? Nesmysl. Pokud někde zavřeli, bude to zřejmě pro stále se zvyšující ceny za pivo a ostatní nápoje. To ovšem žádný kuřák nepokládá za důvod, a tak jim neschválení změny tzv. protikuřáckého zákona »vůbec nebere«, tedy v hlavách.

Otakar ZMÍTKO