Raději ve vězení, než na svobodě

»Poprvé jsem kradla v obchodě před 13 lety,« řekla britskému listu The Guardian 80letá trestankyně v jedné z japonských věznic. Žena měla rodinu i peníze, ale cítila se odstrčenou a osamělou.

»Policejní důstojník, ke kterému mě dopravila z obchodu hlídka, byl milý, spokojil se jen s výtkou – chápe prý, že se cítím osamocena, ale kvůli tomu bych neměla krást.« Měla pocit, že ji poprvé v životě někdo chápe, ale ten důstojník byl jediný. Kradla drobnosti dál, až se dostala do vězení. Zalíbilo se jí v něm: »Ve vězení je lépe, Kolem vás se stále pohybují lidé, nikdy nemusí být člověk sám, starají se o vás.« Žena dobře ví, co říká. Pobývá ve vězení už potřetí a doufá, že tu vydrží až do svého skonu.

Japonsko rychle stárne

Věk 27,3 % Japonců převyšuje 65 let. Rychle také roste počet odsouzených obyvatel starších 60 let. V roce 2016 to bylo 9308 lidí, 19 % všech vězňů. Takže každý pátý vězeň se blíží důchodovému věku nebo ho dosáhl.

Vězeňská služba si s tím neví rady. Vězeňská pravidla počítají s mladými a práceschopnými vězni, nikoli se stařenkami a staříky, kteří potřebují každodenní péči. Dozorci se často stávají ošetřovateli a pečovateli. Satomi Kezukaová z ženské věznice Totigi říká, že musí dělat prohlídky a zabavovat špinavé spodní prádlo starších vězenkyň. Často trpí inkontinencí, prádlo schovávají, protože se stydí před mladšími spoluvězenkyněmi. Kezukaová tvrdí, že už dlouho v zaměstnání nevydrží. Totigi je stará věznice, kde staří lidé sdílí cely s mladými a bývá z toho někdy i dusno. Vězeňský personál se rychle střídá, málokdo vydrží v konfliktním prostředí déle i přes slušné ohodnocení práce.

Práce, nebo mlčení

Mužská věznice Tokosuma byla postavena v roce 2010, celé jedno poschodí z celkových třech mohla vydělit pro staré vězně, kteří nejsou schopni docházet do vězeňské fabriky, kde se šije obuv. Pokud chtějí, dají jim lehkou práci na celu. Pracovat kvůli vyššímu věku nemusejí, ale v »pracovní době« se od nich vyžaduje, aby mlčeli. Najali jim profesionální ošetřovatele, kteří například vězně i krmí, pokud toho nejsou schopni sami.

Tokosuma zatím představuje jediné nápravné zařízení v zemi, kde jsou »staříci« odděleni od ostatních vězňů. Na další taková zařízení, ať už jejich stavbu, či rekonstrukci stávajících věznic, nejsou peníze. V roce 2015 zaplatila japonská vězeňská služba za péči o starší vězně šest miliard jenů (jeden jen – necelých 20 haléřů). Služba počítá s tím, že náklady porostou, očekává, že se počet starších vězňů bude dál zvyšovat a že stále větší část se bude pohybovat na vozíčku. To znamená další náklady na bezbariérové prostředí.

Oáza klidu

Asi polovina starých Japonců žije sama a musí se o sebe starat. Dvě pětiny nemají žádné příbuzné. Někteří řeší osamělost pácháním trestných činů, třeba krádeží v obchodech. 74letá vězenkyně ukradla lahev Coca Coly a lahev jablečného moštu. Protože šlo o druhou krádež, byla odsouzena jako recidivistka. Kradla záměrně, věděla, že se dostane do vězení a že se pak o ni stát postará. »Když jsem byla na svobodě, musela jsem vyžít s tisíckou jenů na den. Tolik jsem měla penze. Tady jsem spokojena, mám tu oázu klidu.«

Penze nestačí

Není sama, kdo raději žije ve vězení, než na svobodě. Podle statistik vězeňské služby se po propuštění vrací za krátký čas do věznice asi čtvrtina vězňů, dokonce 36 procent staříků si »kroutí« svůj šestý trest. Mají střechu nad hlavou, pravidelné jídlo, lékařskou péči a společnost. Mohou si popovídat se spoluvězni, společně třeba sledovat televizi a vyměňovat si názory. Toho všeho by na svobodě nedosáhli, i kdyby stokrát chtěli. Práci starší lidé získávají velmi těžko. A pokud mají takzvaný škraloup, pak je v Japonsku nezaměstná vůbec nikdo. A kdo už není schopen pracovat, často tře bídu. Domovy důchodců se totiž z penze zaplatit nedají, protože stojí nejméně pětkrát tolik, než kolik představuje výše zmíněný důchod.

