ČNB proti nezodpovědným hypotékám

Česká národní banka (ČNB) zítra v rámci zveřejnění Zprávy o finanční stabilitě zřejmě zpřísní poskytování hypoték. Banky počítají s tím, že k omezení výše úvěru vzhledem k hodnotě nemovitosti by ČNB měla doplnit i omezení ohledně výše splátky a úvěru v poměru k příjmu žadatele.

Od ledna letošního roku již ČNB bankám naznačuje, že považuje za vysoce rizikové, pokud splátka dluhu přesahuje 40 procent čistého měsíčního příjmu žadatele a pokud je celková výše dluhu vyšší než osminásobek čistého ročního příjmu. Na dodržování těchto pravidel v současné podobě ovšem ČNB netrvá tak jako na dodržování výše hypotéky v poměru k ceně nemovitosti. To by se ale právě novým nařízením mohlo podle spekulací trhu změnit.

»Na základě struktury hypotečních úvěrů u našich stávajících klientů můžeme předpokládat, že plánovaná regulatorní doporučení ČNB postihnou každého třetího z našich budoucích žadatelů o hypotéku,« řekl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Hospodářské noviny tento týden uvedly, že opatření se má týkat jen zcela nových úvěrů, nikoliv změny banky při takzvaném refinancování.

ČNB zpřísnila podmínky na hypotečním trhu již několikrát. Poprvé předloni na podzim, kdy bankám fakticky zakázala půjčovat na celou hodnotu nemovitosti. V dubnu 2017 ČNB doporučila neposkytovat hypotéky nad 90 procent ukazatele LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) a omezit i hypotéky nad 80 procent. Takových mohou banky poskytnout jen 15 procent.

»Veškerá omezení hypoték ze strany ČNB mají podobu doporučení bankám, protože dosud neexistuje zákon, jímž by si centrální bankéři mohli tato pravidla vynutit. Banky se nicméně těmito doporučeními většinou řídí,« upozornil analytik Komerční banky Jiří Kostka. ČNB se snaží prosadit novelu zákona, která by doporučení přeměnila v povinnost.

K omezením trhu vedl ČNB rychlý růst cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. V případě zhoršení ekonomického vývoje by se totiž mohla řada domácností s hypotékou dostat do problémů se splácením, což by se dotklo následně i bank. ČNB před rokem upozornila, že ceny nemovitostí v ČR rostou nejvíce v EU a jsou nadhodnocené. České domácnosti mají aktuálně úvěry na bydlení za 1,174 bilionu korun.

V rámci Zprávy o finanční stabilitě ČNB také zveřejní nové zátěžové testy bank a sazbu proticyklické rezervy bank. Naposledy v březnu ČNB rozhodla ponechat rezervu na ochranu úvěrového trhu, tzv. sazbu proticyklické kapitálové rezervy, pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníky s cennými papíry na 1,25 procenta. Sazbu přitom banka stanovuje pravidelně každé čtvrtletí s účinností za rok, v březnu zveřejněné rozhodnutí je tedy platné od 1. dubna 2019.

V případě zátěžových testů naposledy ČNB loni v prosinci konstatovala, že kapitálová vybavenost tuzemského bankovního sektoru zůstala výrazně nad osmiprocentním regulatorním minimem i v případě vysoce nepříznivého scénáře. Ten předpokládá silný pokles ekonomické aktivity v ČR i v zahraničí.

(ng)