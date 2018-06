Ilustrační FOTO - Haló noviny

Letiště Praha se chce dále rozvíjet

Vedení pražského ruzyňského letiště plánuje rozsáhlou expanzi a počítá s investicemi za 27 miliard korun.

Letiště se už nyní potýká s vlastními limity. Zatímco loni odbavilo rekordních 15,4 milionu cestujících, letos očekává ještě o zhruba 1,5 milionu pasažérů více. To je přitom již odhadovaná kapacita letiště. Vzhledem k očekávanému dalšímu růstu letecké dopravy by tak současný systém dvou vzletových drah už v budoucnu nemusel stačit.

Letiště proto připravuje stavbu paralelní dráhy. Ta by měla sloužit především pro přistávání ze směru od Nebušic, zatímco z nynější hlavní ranveje by měla letadla většinou pouze startovat, a to směrem na Jeneč. Takzvaná vedlejší přistávací dráha se používá zejména jako záložní, například při opravách hlavní ranveje.

O stavbě dráhy se mluví už přes deset let a její realizace se kvůli územním problémům postupně oddalovala. Proti stavbě protestovali i obyvatelé některých částí na severozápadě Prahy. Podle nich je příprava ranveje motivována pouze ekonomickými cíli na úkor životního prostředí. Letiště se však zavázalo, že hlukové limity překročeny nebudou a některým jiným částem by se mohlo naopak ulevit. Odhadovaná cena stavby je okolo devíti miliard korun.

Ilustrační FOTO - pixabay

Zhruba podobnou částku by mělo stát také rozšíření Terminálu 2, na kterém by měla vzniknout mimo jiné nová letadlová stání s nástupními mosty. Terminál dosud funguje pro lety do schengenských zemí, zatímco Terminál 1 je určen pro ostatní lety. Po rozšíření by měly být oba terminály rozděleny podle dopravců.

Podle mluvčího Letiště Praha Romana Pacvoně by ve vzdálenější budoucnosti mohla v okolí letiště vyrůst i další infrastruktura jako jsou hotely, kongresové haly a další komerční prostory. Součástí rozvojových plánů letiště je i jeho železniční napojení do centra Prahy. Vládou vybraná varianta napojení letiště na železnici do Kladna měla být podle původních plánů Správy železniční dopravní cesty hotová do roku 2024. Kvůli složitým debatám o vedení trati se však v Praze dosud nezačalo stavět. Aktuálním termínem dokončení trati je tak rok 2028.

Další rozvoj letecké dopravy bude podle Pacvoně letiště cílit především směrem k příjezdové turistice. Letiště se proto dlouhodobě snaží posilovat dálkové linky. Od května nově létá společnost American Airlines mezi Prahou a Filadelfií. Linka se stala 13. dálkovým spojením z Prahy.

V dalších letech se chce letiště zaměřit na východ. V současnosti proto finišují jednání o lince do Bangkoku. V budoucnu by mohly přibýt i dálkové linky na Tchaj-wan, do Dillí nebo Hongkongu. »Právě v těchto destinacích sledujeme dlouhodobě výrazný potenciál,« vysvětlil Pacvoň. Usilovat ovšem bude letiště i o další destinace, ať už v Severní Americe nebo Evropě.

(ng)