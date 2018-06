Ilustrační FOTO - pixabay

Klaus: Rusko není pro ČR hrozbou

Rusko podle bývalého prezidenta Václava Klause není pro Českou republiku hrozbou, v ničem jí na rozdíl od direktiv z vedení EU neohrožuje. Klaus to uvedl v pořadu Partie televize Prima.

Souhlasil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, že by se Rusko mělo znovu účastnit jednání nejvyspělejších zemí světa. Nechávat Rusko mimo G7 je podle exprezidenta dětinské a hloupé. »Pro nás byla hrozba Sovětský svaz, dnešní Rusko není žádná hrozba. Mě opravdu Putin ničím neohrožuje, a ten zlomek našich populistických politiků, kteří dětinsky bojují s Ruskem, ti by se nad sebou měli zamyslet,« uvedl Klaus. Zdůvodnil to tím, že Rusko neposílá každý týden direktivy do našeho zákonodárství, které povinně musíme zavést, abychom byli »dobrými a hodnými«, jako to dostáváme z Bruselu.

Václav Klaus. FOTO - Wikimedia commons

ČR by se podle něj měla vůči Evropské unii vzchopit. »Neměli bychom být tou ustrašenou zemičkou, která se bojí otevřít pusu, aby náhodou někoho v Bruselu nepopudila,« uvedl s tím, že bychom se měli poučit »Orbánovým Maďarskem či Kaczyńského Polskem«.

»Evropská unie a zejména její dnešní verze je zhoubnou věcí pro Evropu. Je svěrací kazajkou, která ty Evropany přiškrcuje a nepřináší nic dobrého,« uvedl exprezident. Referendum o vystoupení z EU by mu prý nevadilo. Někdejší premiér uvedl, že sice za ČR podával přihlášku do EU a podepsal vstup do tohoto společenství, ale v referendu o přistoupení hlasoval proti.

Ideově beztvaré hnutí ANO

Klaus se v relaci vyjádřil také k aktuální vnitropolitické situaci. Hnutí ANO označil za »ideově beztvarou hmotu«, rozhodující proto podle něj bylo, kdo bude jeho partnerem. »Bylo by stokrát lepší, kdyby bylo to ANO tlačeno doprava, tudíž tlačeno ODS ve vládě, než aby bylo tlačeno extrémně doleva,« řekl Klaus. To, že chystaná vláda ANO a ČSSD bude závislá na podpoře KSČM, nepovažuje za konec světa. »Jsem zděšen, že se to stane, ale máme tu větší hrozby,« řekl Klaus. Za větší zlo než KSČM pokládá Piráty a Zelené.

Pozastavil se také nad současnou situací v ODS, kterou zakládal. Uvedl, že ze situace je čím dál smutnější. Za dětinsky hloupé označil heslo »Bolševická vládo, Praha není stádo«, s nímž jdou občanští demokraté do komunálních voleb v hlavním městě. »Když jsem to viděl, tak jsem tomu nevěřil. Myslel jsem si, že je to vtip,« uvedl.

Velmi kriticky se pak vyjádřil k referendu ČSSD ohledně vstupu do vlády. Skutečnost, že ČSSD nechává o účasti ve vládě s ANO rozhodnout své členy v referendu, označil za »úhybný, zbabělý, průhledný a dětinský manévr« lídrů sociální demokracie. »Nechtějí si zašpinit ruce, aby řekli svůj názor, tak zbaběle řeknou, ať si to rozhodnou členové. To je totální absence jakéhokoliv politického vůdcovství,« míní Klaus. Vedení strany podle něj musí mít odvahu říci vlastní názor.

Současný stav, kdy máme vládu bez důvěry a většinové podpory ve Sněmovně, Klausovi nevadí. Vláda podle něj alespoň neprosazuje »hloupé zákony«. Jako příklad uvedl zákon o elektronické evidenci tržeb.

(jad)