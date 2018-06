FOTO - Roland Garros

Španělský antukový specialista si vylepšil bilanci na Roland Garros na 86:2

Nepřekonatelný Nadal! Jedenáctý triumf

Rafael Nadal získal rekordní jedenáctý titul na antukovém Roland Garros. Španěl ve finále v Paříži porazil i přes křeče v levé ruce ve třetím setu Rakušana Dominica Thiema jistě 6:4, 6:3 a 6:2. Dvaatřicetiletý Nadal si připsal sedmnáctý grandslamový titul a o tři zaostává za Rogerem Federerem. Právě před Švýcarem, který antukovou sezonu znovu vynechal, udržel díky obhajobě Poháru mušketýrů pozici jedničky.

»Jsem šťastný, že jsem vyhrál. Trošku mě vystrašila křeč ve třetím setu, ale je hodně vlhko, soupeř hrál výborně a je to sport. Všem děkuji za podporu a je to jako sen, že jsem dokázal tady v Paříži vyhrát jedenáctkrát,« řekl Nadal na kurtu.

Nadal měl ostré starty do všech setů. Na první ztrátu podání ještě dokázal Thiem odpovědět, a tak Španěl rozhodl hodinovou úvodní sadu až čistou hrou v desáté hře. Ve druhém a třetím setu už ale Rakušan odpověď na brejk antukového krále neměl.

Hrály se urputné výměny od základní čáry a Nadal v nich měl převahu. Udělal skoro o dvacet chyb méně než Thiem a dokázal získat body i voleji na síti.

Křeč ho zbrzdila

Nadalovým fanouškům zatrnulo až ve třetí sadě a nevystrašil je jeho soupeř. Španěl za stavu 2:1 a 30:0 při svém servisu dostal křeč do levé ruky a vyžádal si nezvykle uprostřed hry ošetření. Vzal si prášek, protahoval si prostředníček a sundal obvaz, který měl schovaný pod potítkem. Vrátil se do hry a podání si udržel.

O přestávkách si nechával masírovat předloktí, ale na kurtu to na jeho hru nemělo vliv. Drobná zápletka přišla v samém závěru. Nadal vedl 40:0, ale nakonec dokázal využít až pátý mečbol, při kterém Thiemův return přistál v autu. Po sobotním triumfu Rumunky Simony Halepové tak poprvé od roku 1992 dokázaly vyhrát pařížskou dvouhru obě nasazené jedničky.

Ziskem jedenáctého titulu z French Open se levou rukou hrající Nadal vyrovnal v počtu triumfů na jednom z grandslamů rekordmance Margaret Courtové. Australanka ovládla jedenáctkrát dvouhru na Australian Open.

Nadal si vylepšil bilanci na Roland Garros na 86:2. S dalším třicátníkem Federerem v současnosti vládnou grandslamům, už si rozdělili posledních šest turnajů velké čtyřky.

Halepová potřebovala čtyři pokusy

Rumunka Halepová ukončila čekání na vytoužený grandslamový titul v sobotu. Ve svém třetím finále na pařížské antuce úřadující světová jednička porazila Američanku Sloane Stephensovou 3:6, 6:4 a 6:1.

Na první grandslamovou trofej dosáhla Halepová na čtvrtý pokus. V Paříži prohrála ve finále loni i v roce 2014 a letos ztroskotala v boji o titul na Australian Open.

»Je úžasné, co se mi povedlo. Nemůžu tomu uvěřit. Jsem ráda, že se mi to povedlo právě na Roland Garros. Je to moje oblíbené místo,« řekla na kurtu. »Je to dojemné, na tenhle den jsem čekala od čtrnácti let,« dodala a políbila trofej.

Halepová je 40 let po Virginii Ruziciové druhou rumunskou vítězkou Roland Garros. »Je skvělé, že to vyšlo zrovna teď. Jsem přešťastná a doufám, že si tady ještě někdy zahraju zase finále, protože tohle je prostě můj oblíbený turnaj.«

V Paříži uspěla deset let po svém triumfu mezi juniorkami a jako šestá následně vyhrála i mezi ženami. V minulosti se to povedlo mimo jiné Haně Mandlíkové.

Češky kralují pařížským deblům

Tenistky Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou vyhrály čtyřhru na antukovém Roland Garros a slaví první grandslamový titul. V Paříži uspěly jako třetí český pár v historii po finálové výhře nad Japonkami Eri Hozumiovou a Makoto Ninomijaovou dvakrát 6:3 za hodinu a pět minut.

Před dvaadvacetiletými Siniakovou a Krejčíkovou dokázaly debl na Roland Garros ovládnout české dvojice Jana Novotná, Helena Suková v roce 1990 a Andrea Sestini Hlaváčková, Lucie Hradecká před sedmi lety.

»Jsme šťastné, jak jsme to zvládly. Ve finále se to sešlo úplně úžasně a je neuvěřitelné, že budeme na trofeji zapsané i za padesát let,« řekla Krejčíková na kurtu a připomněla i loni zesnulou Janu Novotnou, která ji v minulosti trénovala. »Ráda bych vítězství věnovala Janě Novotné,« dodala Krejčíková.

Česká vlajka je u vítězek pařížské čtyřhry potřetí za poslední čtyři ročníky. Loni a v roce 2015 vyhrála Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Šesté nasazené Siniaková s Krejčíkovou ztratily na úvod utkání s japonským překvapením turnaje podání, ale brejk hned získaly zpět. Krejčíková dodávala klid, skoro nechybovala a Siniaková tvrdila hru a dělala rozruch na síti.

V prvním setu vzaly Češky dvakrát podání Hozumiové. Za stavu 5:3 při servisu Krejčíkové odvrátily tři brejkboly a Siniaková volejem ukončila první set. Na úvod druhého poprvé prolomily podání i Ninomijaové a jistě kráčely za výhrou, kterou stvrdily čistou hrou při podání Japonek a skončily v radostném objetí.

»Je to nepopsatelný zážitek, už nám to nikdo nevezme. S Bárou můžeme být skvělý pár, známe se a víme, co od sebe čekat. Tady se to naplno projevilo. Protrápily jsme se prvními koly a nakonec jsme ukázaly, jak silné dokážeme být,« řekla Siniaková a poděkovala rodině, že na finále přijela fandit.

Krejčíková se Siniakovou navázaly na svůj pařížský juniorský triumf ve čtyřhře z roku 2013. V deblovém žebříčku si díky tomu obě vylepší své maximum - Siniaková bude nově šestkou a Krejčíková jedenáctkou.

Pařížská finále

MUŽI – dvouhra: Nadal (1-Šp.) - Thiem (7-Rak.) 6:4, 6:3, 6:2. Čtyřhra: Herbert, Mahut (6-Fr.) - Marach, Pavič (2-Rak./Chorv.) 6:2, 7:6 (7:4).

ŽENY – dvouhra: Halepová (1-Rum.) - Stephensová (10-USA) 3:6, 6:4, 6:1. Čtyřhra: Krejčíková, Siniaková (6-ČR) - Hozumiová, Ninomijaová (Jap.) 6:3, 6:3.

MIX: Čan Jung-žan, Dodig (2-Tchaj-wan/Chorv.) - Dabrowská, Pavič (1-Chorv.) 6:1, 6:7 (5:7), 10:8.

JUNIOŘI - dvouhra: Ceng Čun-sin (4-Tchaj-wan) - Baez (1-Arg.) 7:6 (7:5), 6:2. Čtyřhra: Štyler, Tadžima (ČR/Jap.) - Ray Ho, Ceng Čun-sin (5-Tchaj-wan) 6:4, 6:4.

JUNIORKY - dvouhra: Gauffová (16-USA) - McNallyová (USA) 1:6, 6:3, 7:6 (7:1). Čtyřhra: McNallyová, Swiateková (USA/Pol.) - Naitoová, Satóová (3-Jap.) 6:2, 7:5.