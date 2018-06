ILUSTRAČNÍ FOTO - sparta.cz

Malý Mozart odešel z koncertního sálu

Bývalý kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Rosický byl během exhibičního utkání na Letné při loučení s kariérou dojatý a třeba při rozhovoru s legendárním trenérem Karlem Brücknerem po závěrečné děkovačce měl slzy na krajíčku. Sedmatřicetiletý odchovanec pražské Sparty si na svém domovském stadionu užil i chvíli, kdy na konci zápasu nastoupil na trávník jeho syn. Děkoval fanouškům, že zůstali navzdory silným bouřím, které výkop pozdržely o hodinu.

»Byl jsem dojatý. Samozřejmě byly dva tři momenty, kdy mi trošku tahalo. Když jsem třeba šel okolo trenéra Brücknera a viděl jsem, že taky bojuje, tak jsem musel taky trochu bojovat,« řekl na tiskové konferenci Rosický.

»Vážím si toho, že tak, jak to pro mě začalo před 20 lety, tak jsem to tady mohl symbolicky ukončit. Skončit před vyprodanou Letnou je paráda. Ten déšť tomu dodal symboliku, ale bylo to moc pěkné,« dodal Rosický, jenž ukončil kariéru v zimě a ve Spartě nyní dělá poradce pro sportovní oblast.

Ani špatné počasí fanoušky neodradilo

Exhibici podržely bouřky, na stadionu přesto panovala skvělá atmosféra. Rosický přiznal, že měl trochu obavy o osud utkání. »Moc si vážím, že zůstali. Muselo to být strašně těžké v tom lijáku,« prohlásil Rosický.

V kabině při čekání na lepší počasí panovala dobrá nálada. »Musím říct, že kluci byli skvělí. Obě kabiny chtěly hrát, že to nevadí, i když prší. Nemohlo se hrát kvůli bleskům, ale liják že by klukům nevadil,« řekl.

Jeho syn dal poslední gól

První poločas odehrál v dresu výběru světa, za který nastoupili jeho bývalí spoluhráči z Dortmundu a Arsenalu, a po změně stran za výběr ČR. Český tým zvítězil 5:2 a Rosický k tomu přispěl proměněnou opakovanou penaltou po faulu na něj.

»Jasný faul. Fábregas mě nestíhal jako vždy a musel sáhnout na brzdu,« žertoval Rosický. »A Lehmannovi jsem neříkal, aby mi něco pustil, to on nedělá. On se při té první penaltě hýbnul dříve, jinak bych to dal,« dodal s úsměvem Rosický.

Během zápasu zažíval největší emoce v závěru, kdy se dostala na trávník i jeho rodina a syn dal poslední gól. »To bylo super, když tam byl můj kluk se mnou. Celá moje rodina, která mě strašně podporovala. Bylo tam všechno, co tam mělo být. Syna začíná fotbal bavit čím dál víc, ale do ničeho ho netlačím. Ať si vybere sám,« řekl.

Fábregas: Tomáše obdivuji jako člověka

Na rozlučku dorazila řada jeho hvězdných spoluhráčů z působení v Dortmundu a Arsenalu v čele s mistrem světa i Evropy Céscem Fábregasem. Ten ani na chvíli s účastí neváhal, jelikož bývalého kapitána českého národního týmu považuje za blízkého kamaráda a za jednoho z nejdůležitějších lidí ve své kariéře.

»Tomáš je mnoho let můj velký kamarád a bylo pro mě potěšení sem přijet. Na jednu stranu je to smutný den, protože dnes jeho kariéra definitivně skončila, ale zase je krásné vidět, jak ho lidé mají rádi,« řekl Fábregas. Na Rosickém obdivuje zejména jeho osobnost. »Jeho pokora, jeho chuť se učit, oddanost a přístup ke spoluhráčům. Nikdy jste ho neviděli ušklíbnout se nebo někoho pomlouvat. Vždy mu záleželo na prvním místě na týmu. Opravdu ho obdivuji jako člověka. A co se týká jeho technických dovedností, tak to každý ví. Vždy mě hrozně bavilo s ním hrát,« prohlásil.

Podobně o Rosickém mluvily i další zahraniční hvězdy. »O Tomášových kvalitách na hřišti asi není třeba se bavit. Ale důležitější je, jaký je Tomáš jako člověk. Proto jsme s ním všichni kamarádi, a proto pro nás bylo důležité být tu dnes s ním. Všichni jsme přijeli oslavit jeho poslední zápas, protože si to zaslouží,« prohlásil francouzský záložník Mathieu Flamini.

Také osmačtyřicetiletý brankář Jens Lehmann zažil po Rosického boku největší úspěchy své kariéry. »Byl jsem u toho, když Tomáš jako mladík přišel do Dortmundu. Tehdy byl ještě dítě, ale skvělý hráč a vyhráli jsme německý titul, když byl spolu s Dinem (Jan Koller) důležitými postavami. A teď jsem byl u jeho posledního zápasu. Kruh se uzavřel,« řekl bývalý německý reprezentant.

Koller: Důstojné rozloučení

»Bylo to důstojné rozloučení s Tomášovou kariérou. Možná až na to počasí. Podobných akcí u nás moc není a velký dík patří organizátorům a také hráčům, že přijeli a důstojně se rozloučili s jeho kariérou,« ocenil Koller.

Potěšilo ho, že mohl zavzpomínat nejen s Rosickým, ale i s dalšími bývalými spoluhráči z Dortmundu Ewerthonem, Evanílsonem, Dedem, Nuri Sahinem či Lehmannem. »Bylo to příjemné setkání. Hlavně kluky z Brazílie jsem dlouho neviděl. Oni jsou ale pořád stejní. Užili jsme si spolu hodně legrace,« řekl. Nejlepší střelec v historii národního týmu při exhibici ukázal, že je stále ve formě a dvakrát se zapsal mezi střelce.

Hašek: Tomáše měli rádi i soupeři

Trenér Ivan Hašek považuje Rosického nejen za výjimečného fotbalistu, ale především za skvělého člověka, kterého mají rádi všichni včetně soupeřů. Dokazuje to podle něj i to, že fanoušci při jeho rozlučce s kariérou navzdory silným bouřím zůstali v hledišti letenského stadionu a hodinu čekali, než exhibiční zápas začne.

»Nějaké rozlučky jsem zažil, nebyl tedy déšť. Všichni, kteří přijeli a přišli, tak z toho důvodu, že to byl nejen mimořádný fotbalista, ale především z toho důvodu, jaký to je člověk. Neznám nikoho, kdo by ho neměl rád, ať je to soupeř, nebo spoluhráč,« řekl na tiskové konferenci Hašek.

»Pro mě byla samozřejmě vůbec čest být přítomen na takovém zápase. Když se Tomáš na konci loučil, bylo nám trošku ouvej, smutno. Ten kluk je tak výjimečný, že si zaslouží takovéhle ovace. Přál bych si, aby se prosadil v další práci. Byl to pro mě osobně velký zážitek,« řekl Hašek.

Dodnes vzpomíná, jak pod ním v sezoně 1999/00 tehdy teprve devatenáctiletý Rosický zazářil v Lize mistrů při výhře 5:2 nad Spartakem Moskva. »Tomáš prošel od středu hřiště sám s balonem u nohy a dal gól. Chlapík, který vypadal na 13 nebo 14 let, tak v Champions League prostě zářil. Pro mě nezapomenutelný zážitek,« uvedl Hašek.

Brückner: Nostalgický konec

Osmasedmdesátiletý Brückner byl v závěru naměkko. »Ten konec byl dost smutný. Takový hráč... Ten konec jsme prožívali trošku víc nostalgicky. Já obzvlášť, jsem na stará kolena na vše citlivý. Jinak nádhera všechno kromě toho počasí.« řekl

Jeden nejhezčí moment s Rosickým nedokázal vypíchnout. »Jeden nejde, tam je x herních situací. Každý výjimečný hráč je něčím výjimečný. Messi, Ronaldo, Rosický. On má situační řešení typicky originální. Úžasné převzetí míče, úžasné uvolnění a potom součinnost s dalšími hráči,« popisoval Brückner.

»S Tomášem jsme měli nádherný vztah, to už nejde dál popisovat. Byl to výjimečný hráč, který výjimečným způsobem řešil výjimečné situace,« dodal Brückner.

Fanoušci z Asie

Na rozlučku Rosického přijelo i několik desítek fanoušků až z Asie včetně Hongkongu, vzdáleného devět tisíc kilometrů. Už několik hodin před exhibicí na Letné postávali před stadionem převážně v dresech londýnského Arsenalu. Postupně se k nim přidávali fandové Sparty a Dortmundu.

Čekání na otevření stadionu si krátili prohlížením vystavených dresů, které Rosický během kariéry oblékal. »Hrávali jsme proti sobě i spolu. Byl to fantastický hráč. Je to legenda Arsenalu jako Thierry Henry a podobní hráči. Je jako Picasso. Nikdy na něj nezapomenu,« řekl Hleb pro Arsenal TV, která do Prahy poslala početný štáb.

»Tohle je jeden z nejdůležitějších momentů mého života. Díky každému, kdo mi pomohl splnit můj sen,« napsal na sociální sítě spolu s fotkou s Rosickým jeden z fandů Nick Chan, který svému oblíbenci přivezl i speciální dárek.

Fanoušci mohli Rosickému posílat i vzkazy, které byly zveřejněny na světelných tabulích podél hřiště na Letné. »Malý Mozart odchází z koncertního sálu, ale v našich srdcích bude hrát dál,« napsal jeden z fandů. »Byl jsi vždy jako Napoleon. Nevelký vzrůstem, ale velký vojevůdce,« přidal další.

Rozlučkové statistiky

VÝBĚR ČR - VÝBĚR SVĚTA 5:2. Branky: 11. a 23. Koller, 37. Rosický z pen., 41. Vachoušek, 59. Rosický mladší - 21. Ewerthon, 34. Van Persie. Rozhodčí: Atkinson (Angl.) - Moláček, Blažej. Diváci: 18 887 (vyprodáno).

Výběr ČR: Petr Čech, Jaromír Blažek - Zdeněk Grygera, Tomáš Hübschman, Tomáš Galásek, Marek Jankulovski, Tomáš Sivok, Libor Sionko, Jiří Novotný, Karel Poborský, Jan Polák, Štěpán Vachoušek, Jan Koller, Vratislav Lokvenc, Tomáš Rosický, Jaroslav Plašil, Milan Baroš, Miroslav Baranek, Milan Fukal, Tomáš Rosický mladší. Trenér: Karel Brückner.

Výběr světa: Jens Lehmann - Evanílson, Kieran Gibbs, Bacary Sagna, Nuri Sahin, Cesc Fábregas, Tomáš Rosický, Ewerthon, Alexandr Hleb, Josi Benajun, Mathieu Flamini, Dedé, Alex Song, Gaël Clichy, Robin van Persie. Trenér: Ivan Hašek.