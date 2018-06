Fuksa prodloužil svoji neporazitelnost

Kanoista Martin Fuksa a kajakář Josef Dostál vyhráli na evropském šampionátu v Bělehradě závody na 500 metrů a navázali tak na loňské světové tituly z Račic. Pro Fuksu to byl už osmý evropský titul, tuto distanci na ME ovládl pošesté za sebou. V sobotu vyhrál v těsném finiši také na olympijském kilometru. Dostál, který poslední dva evropské šampionáty vynechal, má první individuální evropské zlato.

Ve finiši porazil, stejně jako v sobotu, německého rivala Sebastiana Brendela, tentokrát ho nechal za sebou zhruba o čtvrt sekundy. Po čtyřech triumfech ve Světovém poháru tak potvrdil roli favorita. »Jsem nadmíru spokojený, že mám dvě zlaté medaile. Přál jsem si je získat podle toho, jak se vyvíjela letošní sezona. Byly to dva náročné závody. Jsem rád, že se mi to povedlo,« uvedl Fuksa v tiskové zprávě svazu.

Pětadvacetiletý český kanoista na oblíbené neolympijské distanci, ze které má také dva světové tituly, prodloužil svou neporazitelnost. V polovině trati byl čtvrtý, ale kontakt se špicí neztratil a druhá část závodu patřila jemu. »Dřív jsem to na pětistovce na začátku nahulil a jel jsem z náskoku, který jsem nabral na začátku. Jak jsem starší, mám najeté spíš už kilákové tempo, takže rozjezdy jsou pro mě lehce pomalejší a víc sil si nechávám na finiš. Maličko jsem se šetřil a doufal jsem, že to bude stačit,« vyprávěl král této trati.

Sprint jako bonus

Zhruba dvě hodiny po zlaté pětistovce nastoupil k finále závodu na 200 metrů, který je jeho doplňkovou disciplínou. V konkurenci sprinterských specialistů obsadil sedmou příčku s bezmála sekundovou ztrátou na vítězného Gruzínce Zazu Nadiradzeho. »Jet finále pro mě byl bonus. Ostatní kluci se soustředí jen na sprint a já jsem mezi nimi vetřelec. Jsem za sedmé místo rád,« komentoval Fuksa tento výsledek.

Dostál se dočkal

Trojnásobný olympijský medailista Dostál si spravil chuť po sobotním pátém místě na kilometru. »Kilometr mě dost mrzel, protože jsem nevyužil svůj potenciál. Rozčilovalo mě to, říkal jsem si, že to musím soupeřům vrátit,« řekl po závodě.

To se mu povedlo. Ve druhé polovině závodu měl víc sil než soupeři a porazil bezmála o sekundu druhého Ukrajince Oleha Kucharyka. »Naštěstí jsem nepřepálil začátek, jel jsem obě poloviny závodu velice vyrovnaně oproti soupeřům,« popisoval Dostál.

Na evropském trůnu vystřídal krajana Jakuba Zavřela, který loni reprezentoval při Dostálově absenci. Pětadvacetiletý Dostál měl z pětistovky stříbro z roku 2012. Dnes ale už na start nastupoval s pevnou vírou ve vítězství.

Když se ho držel portugalský vítěz kilometru Fernando Pimenta, vyhecoval se ještě víc. »Říkal jsem si: 'Tak tohle ne, to je moje trať, tebe tady porazím.' Adrenalin a agresivita ze mě sršely už před startem. Myslím, že i tihle velcí borci měli respekt. Možná to zní arogantně, že jsem věděl, že to bude na první místo, ale já k pětistovce takhle musím přistupovat, jinak nemá smysl na ni nastupovat,« dodal Dostál.

Zlaté evropské medaile sbíral s čtyřkajakem, s nímž získal tři tituly. Celkově je to jeho šestá medaile z ME, ještě skončil třetí v roce 2013 na kilometru.

Devátou příčku na pětistovce obsadil deblkajak Lukáš Nepraš, Lukáš Trefil, který skončil ve finále A poslední. Kajakářka Anna Kožíšková dojela sedmá ve finále B na 500 metrů, takže jí patří konečné 16. místo.

Standard Kožíškové

Kajakářka Kožíšková zopakovala čtvrtá místa z loňského mistrovství Evropy v Plovdivu a předloňského šampionátu v Moskvě, která jsou jejími nejlepšími výsledky na kontinentálním šampionátu. Od medaile ji dělily více než dvě sekundy.

Sedmé místo obsadil na neolympijském kilometru mladičký ženský deblkajak. Šestnáctiletá Štěpánka Sobíšková a o rok mladší Barbora Galádová, které mají stříbro z loňského juniorského ME, porazily ve finále dvě lodě a zopakovaly umístění z loňského mistrovství světa v Račicích. Tehdy debutovaly v seniorské kategorii.

Čtyřkajak Vojtěch Procházka, Jakub Stejskal, Tomáš Veselý a Martin Sobíšek na neolympijském kilometru uzavíral devítičlenné finálové pole.

(spo)

Finálové výsledky ME (s českou účastí)

200 m: Muži: C1: 1. Nadiradze (Gruz.) 39,200, 2. Štyl (Rus.) 39,224, 3. Kozyr (Běl.) 39,468, ...7. Fuksa (ČR) 40,188.

500 m: Muži: C1: 1. Fuksa (ČR) 1:47,404, 2. Brendel (Něm.) 1:47,659, 3. Tarnovschi (Mold.) 1:48,454. K1: 1. Dostál (ČR) 1:36,398, 2. Kucharyk (Ukr.) 1:37,333, 3. Pimenta (Portug.) 1:37,393. Ženy: K1: 1. Kozáková (Maď.) 1:47,742, 2. Chuděnková (Běl.) 1:48,762, 3. Pulawská (Pol.) 1:50,518, ...finále B: 7. Kožíšková (ČR) 1:58,146.

1000 m: Muži: K1: 1. Pimenta (Portug.) 3:29,200, 2. Kopasz (Maď.) 3:29,48, 3. Rendschmidt (Něm.) 3:31,520, ...5. Dostál (ČR) 3:33,530. K4: 1. Bělorusko (Nikitin, Bjalko, Fedorenko, Pjetrušenko) 2:48,841, 2. Slovensko 2:49,491, 3. Španělsko 2:49,701, ...9. ČR (Procházka, Veselý, Stejskal, Sobíšek) 2:56,201. C1: 1. Fuksa (ČR) 3:46,723, 2. Brendel (Něm.) 3:46,810, 3. Tacchini (It.) 3:51,916. Ženy: K1: 1. Krankemannová (Něm.) 3:57,229, 2. Takácsová (Maď.) 3:57,355, 3. Johanssonová (Švéd.) 4:02,645, 4. Kožíšková (ČR) 4:05,005. K2: 1. Iskrzycká, Paszeková (Pol.) 3:31,645, 2. Brüsslerová, Gebhardtová (Něm.) 3:31,915, 3. Puppová, Csipesová (Maď.) 3:36,271, ...7. Sobíšková, Galádová (ČR) 3:41,241.