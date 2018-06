Alternativou k vítězství bylo naše vyhlazení

Stovky lidí se v neděli sešly na pietě za obec Lidice, kterou před 76 lety vypálili nacisté. U společného hrobu zavražděných obyvatel položily věnce desítky delegací, mezi nimi zástupci ústavních institucí, politických stran, ambasád i různých spolků.

Za Poslaneckou sněmovnu položili věnce její místopředsedové v čele s předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem (na hlavním snímku). Za KSČM pak předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá a místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič (na snímku níže).

Ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannnová v úvodním projevu zdůraznila, že jméno Lidice se stalo symbolem pro všechny, kdo chtěli bojovat za svobodu. Pieta podle ní byla shromážděním lidí, kteří si váží každého lidského života bez ohledu na národnost, barvu pleti nebo vyznání.

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že hrůzný čin nacistů je mementem pro budoucnost. Předseda vlády zdůraznil, že ačkoliv vyhlazení Lidic bylo mstou za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, není namístě zpochybňovat význam zabití Heydricha pro budoucnost Československa. »Mezi atentátem a masovou vraždou nevinných neexistuje žádná spojitost, kromě té, kterou si narýsoval okupant,« uvedl v projevu Babiš.

Je třeba nezapomínat

Po Babišovi u pomníku promluvil předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. Připomněl slova prezidenta Edvarda Beneše, tedy že to, co v lidickém zločinu nejvíce ohromilo svět, bylo, že po přesně připraveném, plně uváženém a s nejhorším cynismem provedeném vyvraždění lidického obyvatelstva bylo vydáno oficiální komuniké, v němž se fašistická vláda slavnostně k této ničemnosti hlásila. »Alternativou k vítězství protihitlerovské koalice bylo zcela jistě vyhlazení našeho národa. To je jediná historická pravda, žádná jiná není. Nacisté vraždili do poslední chvíle, v koncentračních táborech umíraly celé rodiny, jedině osvobození tomu vraždění učinilo přítrž,« upozornil Vodička.

»Po Lidicích uznaly Anglie a Francie onu ostudnou a pro náš národ tak ponižující mnichovskou dohodu za neplatnou. Toto místo, kde nyní stojíme, se stalo trvalým a srozumitelným odkazem našich dějin. Není symbolem smrti, ale života, znakem, že náš národ žije a bude žít dál. Lidice sice strašlivě zaplatily, ale také pomohly. Proto je třeba nezapomínat a dbát toho, aby toto místo bylo pietním místem nejen Evropy, ale celého světa,« uzavřel Vodička a ještě připomněl, že v řadě zemí jsou dnes obce nesoucí jméno Lidice.

Kontroverzní Bělobrádek

Z členů vlády na vzpomínkový akt přijela ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO), ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), ministr kultury Ilja Šmíd (za ANO) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Památce obětí se poklonili také místopředsedové Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti) a Tomio Okamura (SPD), dále pak zástupci politických stran Věra Kovářová (STAN) či Jaroslav Foldyna (ČSSD) nebo Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Právě účast posledně jmenovaného vyvolala mezi některými účastníky nevoli, podle nich bylo pokrytecké, že se na této pietě »přiživuje člověk, který se bratříčkuje s landsmanšaftem«. V početné skupině diplomatů nechyběli velvyslanci Velké Británie, Ruska, Dánska nebo Norska.

Jako již tradičně u památníku položily růže ženy z Levicových klubů žen (LKŽ). Za LKŽ promluvily Květa Šlahúnková a Alena Grospičová. »My, ženy Levicových klubů žen, bychom měly přát dětem, ať už jako mámy nebo babičky, aby i ony se dožily konce života v míru,« uvedla Grospičová a připomněla, že minulý měsíc zde ženy z LKŽ u příležitosti stého výročí založení republiky vysázely růže k uctění památky všech, kteří zahynuli ve druhé světové válce.

Nacisté obec, v níž žilo zhruba 500 lidí, vypálili 10. června 1942. Důvodem byla domnělá souvislost jednoho z lidických obyvatel s atentátem na zastupujícího říšského protektora Heydricha. V Lidicích bylo zastřeleno 173 mužů, ženy byly internovány v koncentračním táboře v Ravensbrücku a děti, kromě několika, zavraždili nacisté plynem ve vyhlazovacím táboře. Zemřelo 340 lidických obyvatel.

(cik)

FOTO – Haló noviny/Tomáš CINKA