Ilustrační FOTO - Pixabay

Potápěči prohledávají tříkilometrové podzemí Motolského potoka

Potápěči pražských hasičů dnes prohledávali asi tříkilometrový úsek podzemí Motolského potoka. Do podzemí vlezli z náměstí 14. října na Smíchově. Důvodem je pátrání po pohřešovaném, kterého o víkendu v podzemí smetl přívalový déšť při hledání tzv. kešek. Radnice Prahy 5 se rozhodla zkontrolovat všechny kešky v městské části a ty na nebezpečných místech odstranit. Pohřešovaný muž byl součástí čtyřčlenné skupiny, kterou ve stoce dlouhé přes čtyři kilometry překvapil prudký liják. Dvěma z nich se podařilo zachránit, jedna žena zemřela.

Hasiči se nejdříve vydali kolem 10:00 z náměstí směrem proti proudu potoka. Na místě byli čtyři potápěči, kteří tvoří dvoučlenné týmy. "Kolegové říkali, že je to relativně čistá oblast bez překážek. Prostor tady je docela široký a dá se chodit, ale v Košířích a Motole bylo velmi těsno," řekl mluvčí hasičů Martin Kavka.

Po přestávce se potápěči vydali prozkoumat úsek od náměstí směrem k Vltavě. Až k řece se ale podzemím nedostanou, neboť jedna část je zcela zatopena. Odpoledne se proto přesunou na náplavku a budou pokračovat v hledání od Vltavy.

Největší komplikací by pro hasiče bylo, kdyby začalo pršet. Prostor v podzemí se v tu chvíli během několika minut zcela zaplní. Hasiči jsou proto v kontaktu s hydrometeorology. "Máme informace každých 20 minut. Pokud by mělo začít pršet, museli by hasiči okamžitě ven," řekl Kavka.

Podle mluvčího se občas stane, že hasiči musí vyprostit lidi z kanalizace, podobný případ jako se stal nyní, prý ale nikdy neřešili. Že lidé lezou do kanálů, potvrdil ČTK také mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek. "Nejčastěji lezou do Hradební stoky u Masarykova nádraží, na Výtoni a v ulici u Seřadiště. Prakticky se tomu nedá zabránit. Výpusti jsou sice osazeny zpětnou klapkou nebo mříží, kvůli umožnění průtoku vody je nelze zamknout," uvedl Mrázek.

Zmapovat všechny kešky chce starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09). "Zmíněnou část potoka spravuje odbor ochrany životního prostředí magistrátu, proto si domluvím schůzku, abychom společně zjistili, jestli je možné podniknout bezpečnostní opatření. Já osobně zmíněný geocaching provozuji se svými dcerami, a tak vím, že někomu nestačí hledání na loukách, ale vydává se do nebezpečných míst. Proto zkontrolujeme, kde všude jsou na Praze 5 kešky umístěny, abychom zmapovali, jestli mezi nimi nejsou nebezpečná místa a mohli jsme přijmout opatření, která zamezí podobným tragédiím do budoucna," uvedl.

Pátrání po muži začalo v sobotu, v neděli pokračovalo od dopoledne zhruba do 17:00. Sedmadvacetiletou ženu našli v sobotu večer policisté utonulou pod Jiráskovým mostem.

Geocaching, které se čtveřice mladých lidí věnovala, je hra na pomezí sportu a turistiky, kdy se v terénu hledají ukryté schránky pomocí satelitní navigace. V Česku si získala velkou oblibu. Hledání schránek může být i nebezpečné a vedle utonulé dívky ze soboty si v minulosti vyžádalo v Praze i další oběti.

(čtk)