Ilustrační FOTO - Pixabay

Průměrné stáří aut na českých silnicích poprvé přesáhlo 15 let

Průměrné stáří osobních aut na českých silnicích letos v prvním čtvrtletí stouplo o tři čtvrtě roku na rekordních 15,4 roku. Poprvé překročilo hranici 15 let. Mohou za to zejména dovozy starých ojetin. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.

V ČR bylo na konci března registrovaných 5,65 milionu osobních aut, což je o 57.000 víc než na konci roku 2017. V prvním čtvrtletí se prodalo 67.873 nových aut a dovezeno bylo 42.430 ojetin. Z toho 51 procent bylo starších deseti let. Vyřazeno z registru bylo 46.558 aut. Ty byly buď vyvezeny do zahraničí, nebo do šrotu.

Podle experta na automobilový průmysl z EY Petra Knapa prodlužování průměrného věku vozů platí pro celou EU, kde nedávno přesáhlo deset let a dále stoupá. "V ČR je situace výrazně horší než průměr EU. A to i přesto, že máme vysoký počet fleetových zákazníků, kteří auta obměňují rychleji než fyzické osoby. Bohužel u nás je stále relativně liberální dovoz ojetých vozů. Průměrný věk aut také zvyšuje stále relativně početná skupina vozů starších 20 a více let, které jsou levně udržovány a na drobné popojíždění svým majitelům zcela postačí. Manuální zručnost českých řidičů a jejich šetrnost hrají určitě svou roli," řekl ČTK.

Rekordmanem v průměrném stáří vozidel je kategorie motocyklů, kde věk 1,12 milionu registrovaných strojů dosahuje 33,7 roku. Následují traktory s průměrem zhruba o jeden rok nižším.

(čtk)