Pedro Sánchez. FOTO - eldiario.es

Obliba Sáncheze roste

Obliba španělské Socialistické strany roste od jmenování jejího šéfa Pedra Sáncheze do čela nové španělské vlády. Vyplývá to ze dvou průzkumů veřejného mínění, které zjišťovaly volební preference občanů.

Sánchez se stal premiérem, když parlament 1. června vyslovil nedůvěru vládě jeho předchůdce Mariana Rajoye z Lidové strany (PP). Socialisté hlasování vyvolali kvůli korupční kauze bývalých regionálních politiků z PP odsouzených k vysokým trestům. Z vedení strany nikdo odsouzen nebyl.

Sánchez stojí v čele ženské menšinové vlády (dámy v ní mají převahu v poměru 11:6), která má ve 350místném parlamentu 84 mandátů. Hodlá nicméně dokončit celý mandát, který vyprší v roce 2020. Bude-li úspěšný, bude záležet i na autentické levici Podemos, která jeho jmenování umožnila. Sánchez jí totiž slíbil podíl na vládě a pak slib nedodržel.

Podle průzkumu pořízeného pro list ABC 7. a 8. června by nyní volby vyhráli socialisté nad PP s téměř 29 % hlasů. PP by dostala 25,6 % hlasů. Středovou stranu Ciudadanos by volilo něco přes 21 % lidí a Podemos pak 16,7 % voličů. V anketě listu La Rozón vede ještě PP (25,5 %), Sánchez má 24,9 %. V červnu 2016 socialisté v parlamentních volbách získali 22,7 % hlasů, zatímco konzervativci 33 %.

Řetěz za nezávislost

Sánchez ale bude mít problémy nejen s Katalánci. Desetitisíce zastánců nezávislosti Baskicka v neděli vytvořily 202 kilometrů dlouhý lidský řetěz, který měl symbolizovat jejich právo hlasovat o budoucnosti regionu. Informovala o tom ČTK. Účastníci akce jsou přesvědčeni, že Baskové mají právo sami rozhodnout o svém osudu. I současná španělská vláda ale nedemokraticky trvá na tom, že jakékoli hlasování o nezávislosti jakéhokoli regionu ve Španělsku je nezákonné.

(rj)