Aktéři schůzky roku už v Singapuru

Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un v neděli dorazili do Singapuru, kde se v úterý očekává jejich historická schůzka.

Předmětem prvního americko-severokorejského vrcholného setkání má být především odstranění jaderných zbraní ze Severní Koreje. Americká média schůzku označují za ještě nedávno nemyslitelnou mírovou misi. Oba státníci by podle analytiků mohli jednat také o podpisu mírové dohody, která by nahradila smlouvu o příměří, jíž skončila korejská válka z let 1950-53.

Washington opakovaně zdůrazňuje, že od Pchjongjangu očekává úplné, nezvratné a ověřitelné jaderné odzbrojení. V případě, že na to Severokorejci přistoupí, jsou Američané ochotni poskytnout jim požadované bezpečnostní záruky a nakonec i uvolnit sankce. Summit se má v úterý konat v hotelu Capella na singapurském ostrově Sentosa. Začátek je ohlášen na 09:00 místního času (03:00 SELČ).

O své genialitě přesvědčený Trump se před odletem do Singapuru nechal slyšet, že se při jednání s Kimem bude řídit především instinktem a že hned během první minuty pozná, zda to Severokorejci myslí s denuklearizací vážně. Pokud se summit nebude vyvíjet dobře (tj. Kim nebude dostatečně servilní), je připraven odejít. V opačném případě ho chce naopak pozvat do USA.

Singapurský premiér Lee Hsien Loong už přijal Kim Čong-una a dnes se má sejít s Trumpem. Severokorejský vůdce poděkoval za přípravu summitu a Lee za to, že pro bezprecedentní akci byl vybrán právě Singapur. Uspořádání vrcholné schůzky bude Singapur podle sdělení jeho premiéra stát 20 milionů singapurských dolarů (326 milionů Kč); Lee to označil za »příspěvek Singapuru k mezinárodnímu úsilí, jež je v zájmu všech«.

V Singapuru během historického setkání bude pobývat také bývalý americký basketbalista Dennis Rodman, který KLDR několikrát navštívil a s Kimem se přátelí. Ačkoli Trump podle agentury Reuters prohlásil, že Rodman nebude součástí oficiální delegace, bývala hvězda NBC tvrdí, že chce být nablízku, aby mohla pomoci, pokud to bude třeba. »Letím do Singapuru na historický summit. Poskytnu svým přátelům Donaldu Trumpovi a maršálu Kim Čong-unovi jakoukoli podporu, která bude potřeba,« napsal podle ČTK Rodman na Twitteru.

(rom)