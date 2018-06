Obludárium

Severoatlantická aliance si vybudovala své nové bruselské sídlo. Velikost tohoto obludária tak, jak máme možnost vidět na fotografiích či na záběrech televizí, je neskutečná. Takže pár čísel na úvod: 250 000 metrů čtverečních kancelářských ploch, 250 metrů dlouhý, 45 metrů široký a 32 metrů vysoký centrální prostor, 1500 členů národních delegací, 1700 aliančních vojenských a civilních zaměstnanců, na sedm set zaměstnanců různých agentur NATO, zástupci různých »partnerských« států, pak různí adjutanti, sekretářky, podržtaškové, poradci a další a další… A samozřejmě gastronomické zázemí, služby apod. A to má být počet vojenských expertů, jak jsem zaslechla v těchto dnech, v této nové centrále ještě o nějaké ty tisíce navýšen. Bodejť by ne, takový kolos si žádá do svých útrob potravu!

A číslo nejdůležitější na závěr. Kolik to všechno stálo? Tento »výkvět« architektury, ale i bezpečnosti (protože těm, kteří se v budově budou pohybovat, nesmí být zkřiven ani vlásek), stál miliardu eur! V současném přepočtu bratru přes 25 miliard korun… Je vidět, že NATO, resp. jeho donátoři, kterými jsou členské země aliance, jsou bohatí a nevědí, kam s penězi. Už tedy víte, na co mají také padnout ona požadovaná dvě procenta HDP »na obranu«, která stále tlačí Spojené státy coby vedoucí mocnost NATO, kvůli níž vlastně NATO vzniklo?

Jen si tak uvědomme, kolik by za tyto peníze bylo postaveno obytných domů pro lidi, kteří nebydlí. Nemocnic pro nemocné nebo školních zařízení pro děti, aby se vymýtila negramotnost…

Vnější vzhled obří budovy je, eufemisticky řečeno, nemožný. Mají to prý být jakoby dvě propojené ruce se vzájemně propletenými prsty. Hlavní spojnicí všech prostor je ona předlouhá chodba, v níž by mohli trénovat atleti. Ta prochází skrz všechny »prsty«.

Obludný na činnosti NATO tedy není jen obsah činnosti, tedy to, že se chová v Evropě a ve světě agresivně, že zvyšuje napětí, straší a šíří nepodložené fake news o tom, že především Rusko ohrožuje jeho členské země. Jako kdybychom všichni nevěděli, že první, kdo vždy přicházel s agresivitou, bylo NATO samo. Začalo to již samotným vznikem v roce 1949. Pro zapomněnky sděluji, že Varšavská smlouva vznikla o šest let později v roce 1955. Je to NATO, které se stále rozpíná - v roce 1952, 1955, 1982, 1990, 1999 (v této skupině vstoupila i ČR, bez referenda), 2004, 2009, 2017. Kam se roztáhne dále? Kde ještě chce provokovat jadernou velmoc Ruskou federaci, a posléze i Čínu?

Za jiných okolností bych architektům zatleskala, ale nemohu. Jejich práce, jistě velmi sofistikovaná, na běžného človíčka působí příliš velikášsky, strašidelně a agresivně. A agresivita, spojená s tímto vojenským paktem, kouká i z té architektury. V útrobách naťáckého nového bruselského strašidelného domu, ať bude jeho rozlehlost jakákoli, budou vojenští páni stejně dále vymýšlet, jak více expandovat a zbrojit. A z toho mám vyloženě strach.

Monika HOŘENÍ