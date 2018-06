KSČM chaos nepřipustí

KSČM by za určitých podmínek byla ochotná tolerovat i jednobarevnou menšinovou vládu hnutí ANO. V Českých Budějovicích to řekl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

ANO usiluje o vznik koalice s ČSSD, kterou by KSČM tolerovala. ČSSD nyní o účasti ve vládě ale pořádá vnitrostranické referendum. Jeho výsledek je zatím nejasný.

Filip uvedl, že věří, že ČSSD do koalice s ANO s největší pravděpodobností vstoupí. Podle jeho informací se vnitrostranické referendum kloní ke vstupu do koalice. »Informace jsem získal od pana předsedy Hamáčka a ten říká, že to je 60 ku 40 ve prospěch dohody s ANO,« řekl Filip.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Ale ani pokud by sociální demokraté v referendu vstup do vlády odmítli, Filip nevěří, že se země propadne do politického chaosu. Komunisté jsou připraveni tomu zabránit. Filip připustil, že nevznikne-li koalice ČSSD s ANO, komunisté by byli ochotni tolerovat i menšinovou vládu hnutí ANO. »Byl by to ale jiný formát, protože by bylo potřeba získat jiným způsobem 101 hlasů, protože ANO a KSČM má dohromady jen 93 hlasů,« upozornil Filip s tím, že by politiky v takovém případě čekala ještě dlouhá sérii nových jednání.

Vnitrostranické referendum sociálních demokratů skončí 14. června, jeho výsledky mají být známy o den později. Referendum už se uskutečnilo v 930 místních organizacích ČSSD, tedy v 85 procentech.

KSČM už v minulosti stanovila sedm podmínek tolerance vlády, patří mezi ně například zdanění církevních restitucí. Komunisté nyní s hnutím ANO chtějí formulovat smlouvu o toleranci vlády. Podle Babiše bude dohoda vycházet z programových průniků, její součástí ale nebude závazek, že by koalice musela hlasovat pro komunistické návrhy ve Sněmovně. KSČM kritizovala i některé dosavadní ministry vlády v demisi. O nových ministrech za ANO zatím Babiš neinformoval. Chce je nejprve představit prezidentovi Miloši Zemanovi. ČSSD svých pět kandidátů zveřejnila, Zeman kritizoval europoslance Miroslava Pocheho navrženého do funkce ministra zahraničí. Zdrženlivě se k této nominaci vyslovil i Vojtěch Filip.

(ste)