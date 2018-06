Ilustrační FOTO - Pixabay

Umělci hledají novou image EU

Jak docílit, aby byla Evropská unie doceňována jejími občany a vnímána jako pozitivní síla, spíše než jako byrokracie bez tváře?

Takovou otázku formulovali v březnu německý fotograf Wolfgang Tillmans a nizozemský architekt Rem Koolhaas, když vyzvali umělce k předložení nápadů na vytvoření nové image EU. Jejich iniciativa vyvrcholila první srpnový víkend v Amsterodamu, informuje deník The New York Times (NYT). Od čtvrtka do neděle německo-nizozemská dvojice na akci nazvané Eurolab hostila kolem 30 umělců, kteří přišli s nejzajímavějšími návrhy. Jeden z organizátorů Yoeri Albrecht označil setkání za »jakousi jam session, kde si nejlepší kulturní mozky v Evropě pohrávaly a pracovaly s konceptem Evropy«.

Tillmans a Koolhaas dostali během jara přes 400 podnětů od lidí ze 43 států. Z Německa přišel nápad na unisex bundu, která by zároveň fungovala jako lístek na hromadnou dopravu kdekoli v Evropě, z Maďarska návrh na novou hymnu EU. Desítky umělců poslaly náčrty nových vlajek EU nebo eurových bankovek a mincí.

Cílem není symbol

Tillmans ale podotýká, že hlavním cílem Eurolabu není vytvořit nějaký pozitivní symbol, píseň či gesto. »Je to o hlubším porozumění způsobu, jakým fungují dezinformace kolem EU, a toho, jak lze odpovědět na nacionalismus,« řekl. Už v březnu při spuštění projektu prohlásil, že »lidé, kteří oceňují úspěchy EU a demokracie obecně, se musí projevit pozitivním, dopředu hledícím a nedefenzivním způsobem«.

Společně s fotografem Tillmansem a architektem Koolhaasem vedl čtyřdenní setkání v Amsterodamu ještě historik architektury Stephan Petermann. Všichni tři muži jsou hlasitými zastánci jednotné Evropy. Koolhaas už v roce 2001 spustil dlouhodobý projekt s názvem The Image of Europe, jehož součástí byla alternativní vlajka EU po vzoru čárových kódů z roku 2004.

Tillmans, který vyrůstal v Západním Německu a studoval v Anglii, zase v roce 2016 vstoupil do debaty před referendem o brexitu sérií plakátů propagujících členství v Unii. »Uvědomil jsem si, že je tady naléhavá potřeba bránit to, co mi bylo dopřáno a za co předchozí generace bojovaly. Cítím, že je to moje občanská povinnost,« řekl Tillmans NYT.

Organizátoři Eurolabu chtějí zlepšit »informování o výhodách spolupráce a přátelství mezi lidmi a národy«. Podle Koolhaase nebude na konci jediný vítězný návrh, ale širší škála konceptů, které by mohly být použity. Pro Tillmanse bude projekt úspěšný až tehdy, když cíle Evropské unie lidé »vezmou za své«.

