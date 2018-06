Ilustrační FOTO - Haló noviny

Nepřijali uprchlíky

Itálie v neděli neumožnila lodi s více než 600 migranty zakotvit v jednom z italských přístavů a požádala Maltu, aby plavidlo přijala. Malta ovšem uvedla, že se záchranou nemá co do činění, což může vést k diplomatickému sporu mezi Římem a Vallettou. S odkazem na sdělení italského ministra vnitra Mattea Salviniho to uvedla Reuters.

»Malta nikoho nepřijímá. Francie lidi na hranici posílá zpět, Španělsko chrání svou hranici se zbraněmi... Ode dneška bude Itálie také říkat ´ne´ obchodování s lidmi a byznysu nelegální imigrace,« uvedl Salvini v neděli na Facebooku. Na Twitteru pak napsal, že jeho cílem je zajistit klidný život mladým migrantům v Africe. Prohlášení doplnil hashtagem, »uzavřeme přístavy«. Rozhodnutí nového ministra vnitra, který je zároveň šéfem krajně pravicového Ligy, souvisí s jeho slibem voličům, že zastaví příchod migrantů do Itálie. V uplynulých pěti letech se do Itálie lodí z Afriky dostalo 600 000 migrantů. V posledních dnech se ale zvýšil počet záchranných operací ve Středozemním moři, což představovalo první zkoušku pro Salviniho.

Migranti jsou v lodi Aquarius, kterou spravuje charitativní organizace SOS Mediterranée. V plavidle je podle organizace 629 migrantů včetně 123 nezletilců bez doprovodu, 11 dalších dětí a sedm těhotných žen. Charita uvedla, že migranti, kteří pocházejí převážně ze subsaharské Afriky, se nalodili při šesti záchranných operacích u libyjského pobřeží. Několik set migrantů zachránila v sobotu v noci italská pobřežní stráž, která je dopravila na loď charity. SOS Mediterranée na twitteru uvedla, že loď má namířeno do bezpečného přístavu, ale neoznámila kam. Téměř všechny lodě se zachráněnými migranty nicméně dosud kotvily v Itálii. Salvini poslal dopis vládě na Maltě, v němž jí požádal, aby loď s migranty přijala. Malta uvedla, že záchranné operace se uskutečnily v mezinárodních vodách u Libye a koordinovala je Itálie. Zdůraznila, že případ tak nespadá do její kompetence a že bude nadále respektovat mezinárodní právo.

(čtk)