Mažoretky z polské Ratiboře.

Neopakovatelné zážitky na Rozmarném létě

Spolek Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku pořádá již 15 let letní slavnosti Rozmarné léto. Navázal tak na tradici, u jejíhož zrodu stála před 28 lety KSČM. Cílem je uctít levicového umělce a antifašistu popraveného německými nacisty Vladislava Vančuru (1891-1942).

Letošního nedělního setkání 10. června se aktivně zúčastnila i místopředsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná a další hosté.

Slavnost nabídla účastníkům skvělou atmosféru. »Kdo zavítal v neděli 10. června do Háje ve Slezsku, rodné obce spisovatele Vladislava Vančury, nelitoval,« sdělil našemu listu Ladislav Ludvík, předseda ZO KSČM Háj ve Slezsku a člen rady vančurovského spolku. Prosluněné odpoledne v centru obce zahájila dechovka s vystoupením mažoretek. Průvodem, který oživili mladí bubeníci z ukrajinského souboru Barvinok, přišli účastníci k Vančurovu pomníku v obci.

Dílo stále živé

Zde v krátkém proslovu zazněla slova o tom, že Vančura svými postoji a literárními díly dával lidem naději – víru ve vlastní schopnosti i v sílu celého národa. »Navrátit lidem ztracené sebevědomí není v žádné složité době jednoduchou věcí. Jednou z mála možností je obracet se k vlastní historii, k jejím slavným obdobím. A to je významným Vančurovým odkazem i pro dnešní dobu, kde jsme svědky prudkých konfliktů, utrpení milionů lidí, velmocenských snah i konfliktů v proměňující se Evropě… Proto tradice Rozmarného léta jako pocta člověku, jehož rozsáhlé dílo a jeho odkaz je věnován všem generacím a zůstává stále živým pro přítomnost i budoucnost,« uvedl Josef Kimpl, někdejší dlouholetý starosta obce a člen Vančurova spolku. Připomněl také ve vzpomínce, před kladením květin k pomníku, osobnost hájeckého rodáka slovy básníka Jaroslava Seiferta. »Když mezi prvními jmény popravených ozvalo se jméno Vančurovo, vstali jsme jako vymrštění hrůzou ze svých židlí a bez dechu jsme strnuli. Vladislav Vančura! V tom jméně byla zasažena celá naše generace, byl v něm osud nás všech. V tom jméně byla krvavě zraněna celá naše země.«

Poté začala v Dohnálkově parku slavnost s podtitulem Folklorní léto. V jeho úvodu přítomné pozdravila europoslankyně Konečná, která vyzvedla osobnost umělce–hrdiny, jehož odkaz nesmí být zapomenut, neboť jeho dílo a život jsou spojeny s naší historií, která nesmí být zapomenuta. Na chvíli se též park proměnil v kosmické středisko, to když bylo navázáno telefonické spojení s prvním čs. kosmonautem Vladimírem Remkem, který vzpomněl svých minulých účastí na Rozmarném létu a popřál úspěch letošnímu ročníku. Na oplátku vzlétly k obloze barevné balónky, připomínající 40 let od letu prvního čs. občana do kosmu.

Skvělá kulturní vystoupení

Pak už zavoněla pestrá kytice kulturního programu, kde každý kvítek a každý lísteček představoval lidový folklor se svými přebohatými náměty. Představily se skvělé folklorní soubory ze zahraničí a moravskoslezského regionu. Z Itálie temperamentní soubor I Gioppini di Bergamo, který předvedl, že žádný věk nerozhoduje, když jde o taneční a hudební ztvárnění národních tradic. Pódiové vystoupení sličných mažoretek Zara 1 z polské Ratiboře ukázalo sílu a krásu mládí. Ze Srbska přijel mladý soubor Kolo Melenci. Představil národní tance ze své oblasti za doprovodu srbské hudby. Padesátičlenný ukrajinský folklorní soubor mladých tanečníků a bubeníků strhl obecenstvo k silnému uměleckému zážitku. »Přijeli opravdu ti nejlepší z nejlepších z ukrajinského města Vinnica,« sdělil jejich umělecký vedoucí, »aby ukázali, že kultura je cestou, která má sbližovat národy, vzájemně se poznávat a rozvíjet lidské vztahy. A nejen mladí umělci, ale i prostí lidé na Ukrajině po tom touží.« Poprvé na Rozmarném létě obohatil program lidový soubor písní a tanců Hlubina ukázkami havířských tanců, jež připomínají život a zvyky na Ostravsku.

Luk královny Dorotky

Folklorní program byl obohacen ukázkou z Vančurovy knihy Luk královny Dorotky, lidová vypravěčka rozveselila přítomné veršovánkou ze Slezska, zazněla píseň v přednesu Martina Holíka, člena souboru Národního divadla moravskoslezského. Všechna vystoupení sklidila velké ovace obecenstva. Ani pár rozmarných kapek z mráčku na tom nic nezměnilo. Podvečer umocnila nádhernými melodiemi mladá kapela Lucky Band. Ani se nechtělo odcházet…

V rámci Rozmarného léta 2018 byla v hájecké knihovně otevřena výstava s názvem Vladislav Vančura – místopis. Dokumentuje jedinečný vztah lidí v České republice k této osobnosti v názvech škol a ulic v obcích a městech. Za zhlédnutí rovněž stojí výstava akademického sochaře Miroslava Rybičky, laureáta Ceny Vladislava Vančury, který zanedlouho oslaví kulaté životní jubileum.

Akci podpořenou Moravskoslezským krajem, obcí Háj ve Slezsku a sponzory přichystali členové Spolku Vladislava Vančury z Háje ve Slezsku.

(lud, opa, mh)

FOTO – Ladislav LUDVÍK