Praha přivítala zástupce slovanských národů

Diskusí desítek delegátů ze slovanských národů a závěrečným manifestem pokračoval v pátek, a také v sobotu, třídenní Všeslovanský sjezd Slovanská Praha 2018 konaný pod heslem »Za slovanskou jednotu, přátelství a mír s jinými národy«.

Konal se 170 let od historického prvního Slovanského sjezdu, který se ve dnech 2. až 12. června 1848 sešel pod vedením Františka Palackého, Ľudovíta Štúra a jejich generačních druhů právě v Praze. Všeslovanský sjezd, první po více než 50 letech, se konal za velké účasti v roce 1998, další pak v roce 2008, vždy v české metropoli.

Cílem slovanského hnutí je návrat ke slovanským hodnotám, upevnění pouta mezi slovanskými národy a krajanskými menšinami, obrana národního jazyka, kultury a zvyků a propagování slovanské kultury. Právě tyto myšlenky byly osou diskusních vystoupení a takto vyzněl i závěrečný manifest.

Den obětí genocidy Slovanů

Z bohaté diskuse, která byla vedena v různých slovanských jazycích, vyjímáme některé příspěvky: Slovanské národy se musí učit z chyb minulosti, jako byla např. Bílá hora pro český národ, uvedl předseda Všeslovanského výboru Zdeněk Opatřil. Jsou i organizace, které - ačkoli tvrdí, že se zabývají slovanstvím - pracují proti slovanskému hnutí, upozornil. Předseda Slovanského výboru ČR a místopředseda Mezinárodní slovanské rady Jan Minář připomněl 48 milionů obětí Slovanů ve druhé světové válce. Právě na masové genocidě Slovanů, kterou systematicky provádělo nacistické Německo, postavil slovenský delegát Miloš Zverina svůj návrh, aby byl 22. červen vyhlášen památným dnem obětí genocidy Slovanů. Vysvětlil to tím, že právě červnové dny jsou v historii spojeny s mnoha událostmi, jež fatálně dopadly na slovanské národy (přepadení SSSR Německem v roce 1941; 28. června 1914 atentát na následníka rakouského trůnu).

Slovenští delegáti navrhují 22. červen jako památný den obětí genocidy Slovanů.

Jménem KSČM a jejího poslaneckého klubu pozdravil delegáty shromážděné ve velkém sále Ruského střediska vědy a kultury místopředseda ÚV Stanislav Grospič. Poukázal na to, že žijeme v době, kdy jsou slovanské národy stavěny proti sobě. Objevují se snahy těžit z jejich bohatství, kultury a území, na kterém žijí, a to nadnárodním kapitálem, NATO i EU. »Pokud slovanské národy odložily nevraživost, vždy přežily. Proto musí slovanské země překonat případné vzájemné spory,« míní Grospič, který vyzval ke slovanské jednotě.

»Svatoplukovy pruty jsou rozpojeny a my se scházíme, abychom je spojili,« zahájil své vystoupení místopředseda ČSBS Emil Kulfánek. Podle něho chybí státní zájem na pěstování vlastenectví. Nejen u žáků, ale i mnohých učitelů je zjevná neznalost národní historie, nedobře »zapracují« i média, postěžoval si. »Zatímco my se scházíme v uzavřené místnosti, jiní venku.« Narážel na akci k výročí Česko-německého fondu budoucnosti na Mánesově mostě v Praze, jehož se účastnil i Bernd Posselt, nebo na pochod v Brně – oboje bylo zneužito pro sudetoněmeckou propagaci. »Posselt je zván do Prahy a přivítán primátorkou… V Praze je dehonestován osvoboditel od fašismu maršál I. S. Koněv,« navázala pražská zastupitelka Marta Semelová, která požaduje spojit síly na obranu pravdy a míru – jako ony Svatoplukovy pruty. Vladimir Sadkov z Ruska upozornil na geopolitické hrozby slovanských národů, jako je ztráta identity, stupňující se tlak na Ruskou federaci, zvýšení napětí, strategie USA rozdmýchat chaos aj. Požaduje, aby slovanský svět přešel »z opozice do ofenzívy«. Tyto výzvy konvenují podle všeho Slovákovi Tiboru Rostasovi, jenž se vyslovil pro zřízení slovanské mediální instituce a odmítl výchovu mladé generace »prostřednictvím různých neziskovek«. Ukrajinec Alexander Luza navrhl, aby ve slovanských zemích působily slovanské politické strany.

Díky Čechům a Slovákům

Polák Boleslaw Tejkowski poděkoval Čechům a Slovákům za integraci Slovanů, každý Slovan by měl vidět ve Slovanovi bratra. Řečník požaduje vystoupení z EU a NATO. Zdeněk Zbytek z Klubu Rusko zalitoval značné spolkové roztříštěnosti, v ČR působí stovky spolků, »každý si hraje na svém písečku«. Srbka Irina Stojičevičová se věnovala mezislovanským překladům, které se nedějí v takovém rozsahu jako překlady literatury západní. Pak není možné hovořit o upevňování přátelství, je přesvědčena. Předseda Sdružení Rusínů Andrej Fatula ocenil všestranný rozvoj Rusínů v rámci první Čs. republiky, »nikdy se neměli Rusíni tak dobře,« řekl. Europoslanec Jaromír Kohlíček také odmítl rozdělování Slovanů. Sankce vedené proti Rusku jsou chybné, Kosovo patří Srbsku, Krym se vrátil Rusku na základě referenda tamních občanů. EU podle něho nebude mrtvým projektem, »pokud dojde k propojení lidí práce«. Protože je slovanské hnutí otevřené, nadstranické a demokratické, delegáti vyslechli i názor Josefa Pecla, jenž se představil jako zástupce moravského národa.

Slovanskou Prahu 2018 uspořádaly Slovanský výbor ČR, Všeslovanský výbor a mezinárodní svaz společenských organizací »Všeslovanský svaz«. Zúčastnily se delegace Polska, Bulharska, Lužických Srbů, Slovenska, Ukrajiny, Běloruska, Ruska, ČR ad.

Manifest slovanských národů »Za jednotu Slovanů, přátelství a mír mezi všemi národy«

Současné shromáždění Slovanů v Praze se sešlo k připomenutí 170. výročí prvního Všeslovanského sjezdu v Praze v roce 1848 a jednání o současných úkolech Slovanstva. Na historickém pražském sjezdu se poprvé sešli představitelé slovanských národů a položili základ vzájemné jednoty, přátelství, podpory a spolupráce Slovanů. Následovalo 10 mezinárodních slovanských sjezdů, poslední – 11. – v roce 2017. Sjezdy v letech 1868, 1908, 1913 a 1998 se konaly v Praze, historické západní výspě Slovanstva. První slovanský sněm vydal Manifest evropským národům, vytyčující požadavek práva na sebeurčení národů.

V posledních dvou stoletích dosáhly slovanské národy významných úspěchů. Jihoslované se s podporou ruského národa osvobodili z turecké nadvlády, západní Slované z područí Rakousko–Uherska a Německa a (s výjimkou Lužických Srbů) obnovili své samostatné státy. Největšího vítězství dosáhli Slované ve druhé světové válce, kdy zachránili sebe před vyhubením a další evropské národy před německo–nacistickým barbarstvím za cenu 48 milionů obětí Slovanů. Tuto těžkou a slavnou historii Slovanstva připomíná současné shromáždění v Praze, které přijalo toto prohlášení – Manifest. Jeho obsahem je další rozvoj společných zájmů, jednoty, vzájemné podpory, slovanské svébytnosti, mravnosti, způsobu života, kultury a vzdělání.

1. Jednota, vzájemná podpora, svébytnost

- Prohloubit všestrannou spolupráci mezi slovanskými národy a státy

- Zachovat svébytnost slovanské civilizace, její historické a kulturní dědictví

- Působit k upevnění míru a bezpečnosti v Euroasii a na celém světě

- Podporovat zájmy slovanských národů a Slovanstva, právo na sebeurčení a své národní zájmy bez vnějšího vměšování

- Rozvíjet přátelské vztahy mezi slovanskými národy, nedopustit projevy nepřátelství vyvolávané cizími zájmy

2. Mravnost a způsob života

- Základem lidské společnosti je rodina, která je základní jednotkou státu.

- Prvořadou povinností státu je všestranně pečovat o rodinu a její nezastupitelnou úlohu ve společnosti.

- Zásadní je úkol rodiny ve výchově dalších pokolení. Je zdrojem mezilidských vztahů, duchovních hodnot, lásky k bližnímu, národních tradic, lidské sounáležitosti vytvářející společnost.

- Je povinností státu pečovat o porodnost, ochranu života a zdraví dětí od počátku, jejich výchovu a vzdělání.

- Vytvářet slovanskou společnost na základech lásky, důvěry, moudrosti a tradice, ne sobectví, bezohlednosti a cizích špatných vzorů.

3. Vzdělání a kultura

- Zabezpečit hodnotné a dostupné vzdělání, na němž závisí další osud slovanské civilizace

- Zdokonalovat spolupráci slovanských národů ve vzdělávání a vědě v duchu slovanské vzájemnosti

- Věnovat soustavnou péči čistotě svého slovanského jazyka, studovat další slovanské jazyky

- Podporovat hodnotná díla všech oborů kultury, rozvíjející vlastenectví – lásku ke svému národu a vlasti a společné lidské mravní hodnoty

- Rozvíjet kulturní vztahy mezi bratrskými národy k zachování historicky vytvořeného slovanského světa kultury

- Zásadně odmítat vnucovaný multikulturalismus a další nepříznivé cizí, kulturní, morální a jiné prvky, rozkládající mravnost a degradující vzdělanost, kulturu a život společnosti

Takové jsou základní hodnoty slovanské civilizace, k nimž se hlásí představitelé slovanských národů, shromáždění k uctění a rozvíjení odkazu prvního slovanského sjezdu v Praze.

S cílem upevnit uvedené hodnoty vyzýváme všechny slovanské národy a jejich příslušníky k podpoře tohoto manifestu a k praktické účasti na uskutečnění jím vyhlášených tezí, k rozvíjení dalších kulturních, hospodářských, politických a dalších vazeb mezi Slovany a slovanskými národy, včetně různých způsobů jejich organizačního zabezpečování.

Za slovanskou vzájemnost, za mír, rovnost a bratrství všech národů!

