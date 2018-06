Ilustrační FOTO - Pixabay

Migrační krize i v Africe

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) varuje před rodící se krizí na hranicích Alžírska s Nigerem poté, co Alžír začal do pouštní oblasti odvážet migranty přicházející od jihu. Následný návrat do obydlených míst řada z nich nepřežila. Zpravodajský web BBC nedávno napsal, že Alžírsko vyhazuje migranty uprostřed Sahary.

IOM uvedla, že od září pomáhala již skoro 10 000 migrantům, kteří zůstali opuštění v poušti. Některé zde zanechali převaděči, další ale deportovaly alžírské úřady s tím, že do nejbližšího města mají dojít pěšky. Pochod napříč řídce zalidněnou oblastí v teplotách hodně přesahujících 40 stupňů Celsia nepřežily desítky lidí, napsal web televize BBC.

Alžírsko začalo vloni tvrdě potlačovat nelegální imigraci přes svou jižní hranici a v pouštním regionu na jihu země posílilo hlídky. Úřady deportují tisíce migrantů ze subsaharské Afriky, nejčastěji z Mali, Kamerunu nebo Nigérie, kteří v zemi žijí bez povolení. Alžírsko se hájí, že nová opatření jsou nezbytnou prevencí a že nechce, aby kdokoli vstupoval do země, aniž by úřady znaly jeho totožnost.

IOM ovšem mezi běženci směřujícími zpět do Nigeru našel i osoby s uprchlickými dokumenty vydanými v Alžírsku. Do nejbližšího města Agadez je pak čeká cesta dlouhá asi 400 kilometrů...

Jako skrz peklo

»Většina z nich nemá žádné peníze, doklady totožnosti, jídlo nebo vodu. Jsou traumatizovaní. V některých případech se jim nepodařilo zajistit dopravu a šli pěšky, nebo byli opuštěni převaděči a netuší, kde jsou,« popsal situaci šéf mise IOM v Nigeru Giuseppe Loprete.

»Vzali nám všechny věci: peníze, mobily, všechno. Zacházeli s námi špatně. Vysadili nás v saharské poušti,« řekl o svém vyhoštění z Alžírska migrant z Mali. »Pak jsme museli ujít desítky kilometrů do hraniční osady Assamakka. Bylo to jako projít skrz peklo... Neměli jsme nic k jídlu a slyšeli jsme, že v dunách zemřeli aspoň dva lidé,« citovala Malijce podle ČTK BBC.

(rj)