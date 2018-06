V Rusku začíná 21. světový šampionát ve fotbale

Ve čtvrtek odstartuje 21. fotbalové mistrovství světa a jeho hostitelem je premiérově Rusko. Vůbec poprvé se největší fotbalový turnaj odehraje ve východní Evropě. Titul budou obhajovat Němci, kteří jsou spolu s Brazílií, Argentinou, Francií a Španělskem opět považováni za největší favority.

Od roku 1978 se pouze Francii před dvaceti lety povedlo jako hostitelské zemi dostat až do finále a navíc získat titul. A ani tentokrát se neočekává, že by Rusko mělo doma dosáhnout většího úspěchu, zvlášť když domácí výběr vyhrál jediný z posledních 10 zápasů před turnajem a loni v generálce na Poháru FIFA nepostoupil ze skupiny.

Proto nebudou Rusové pod takovým tlakem jako před čtyřmi lety Brazilci. Ti tehdy selhali v semifinále s Německem, ale tentokrát jsou opět hlavním favoritem díky velmi dobré formě pod vedením trenéra Tita. Z posledních 20 zápasů prohráli jediný a v 15 případech ani neinkasovali. Gól nedostali už 477 minut a mohou snít o rekordním šestém titulu mistrů světa.

»Musíte věřit a snít. Sníme o tom víc a víc. Snění přeci není zakázáno,« prohlásila největší brazilská hvězda Neymar. »Hodně jsme se poučili z roku 2014. Tentokrát jsme jiný tým. Naším cílem je titul, ale víme, že je k tomu stále dlouhá cesta. Věřím ale, že nás čeká skvělý šampionát, a pokusíme se ho zakončit nejlepším možným způsobem. Tedy ziskem trofeje,« řekl obránce Thiago Silva.

Velká očekávaní vyvolávají dvě největší hvězdy současnosti. Lionel Messi touží konečně dotáhnout Argentinu k titulu, poté co před čtyřmi roky nestačili Jihoameričané ve finále na Němce. Portugalec Cristiano Ronaldo by zase rád zopakoval triumf z mistrovství Evropy 2016. V sezoně se s oběma útočníky pral o roli největší hvězdy i Egypťan Muhammad Salah, u něj je otázkou, v jaké bude formě po zranění z finále Ligy mistrů. Od jeho týmu se nicméně umístění na předních příčkách neočekává.

Zato Francouzi věří, že by mohli zopakovat triumf z roku 1998. V návrat mezi světovou elitu doufají i Španělé, kterým poslední dva velké turnaje příliš nevyšly.

Němci se budou snažit stát se prvním týmem od roku 1962, který obhájí titul. Svěřenci trenéra Joachima Löwa si sice do Ruska nepřivezli ideální formu a z posledních šesti zápasů porazili jen Saúdskou Arábii, ale v minulosti už několikrát ukázali, že na velkých turnajích ze sebe dokážou vymáčknout maximum.

»Samozřejmě můžeme vyhrát, ale musíme se zlepšit. A to hodně. Nemůžeme spoléhat na minulost. Musíme si to uhrát sami,« řekl obránce Mats Hummels. »Každý může vyhrát. Vždyť kdo by si myslel, že Řecko vyhraje mistrovství Evropy 2004. Když bych měl říct, tak favority jsou Francie, Brazílie, Španělsko, Anglie, Argentina, ale vyhrát může úplně kdokoli, kdo si to zaslouží,« dodal.

Nováčky mezi světovou elitou jsou Panama, která je největším outsiderem, a Island. Seveřané už překvapili na předloňském mistrovství Evropy a pokusí se zazářit i na MS, ačkoli je čeká velmi těžká skupina s Nigérií, Argentinou a Chorvatskem.

Šampionát začne ve čtvrtek zahajovacím duelem mezi Ruskem a Saúdskou Arábií. Finále je naplánováno na 15. července na stadion Lužniki v Moskvě. Vítěz dostane od FIFA prémii 38 milionů dolarů (asi 825 milionů korun). Celkem je pro týmy připraveno 400 milionů dolarů.

Rusko do šampionátu a jeho příprav investovalo 678 miliard rublů (asi 235 miliard korun), velká část šla na infrastrukturu a rekonstrukci stadionů. A také na bezpečnost. Fotbalové MS představuje pro zemi druhou obří sportovní akci po olympijských hrách v Soči 2014.

