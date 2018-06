Ilustrační FOTO - Pixabay

Českem se v noci přehnaly bouřky, večer se mají vrátit

Českou republikou se v pondělí večer a dnes v noci přehnaly bouřky, postupovaly od jihozápadu k severovýchodu. Například v Plzeňském kraji na Folmavě na Domažlicku padaly až pěticentimetrové kroupy, které poškodily střechy i auta. Popadané stromy komplikovaly provoz na železnici, hasiči pomáhali s čerpáním vody ze zatopených prostor. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), hasičů a Českých drah. Ráno bouřky zeslábly, ale večer se podle meteorologů mají vrátit. Objevit by se měly hlavně na jihu země, kde je mohou doprovodit i přívalové srážky.

Podle amatérských pozorovatelů počasí, takzvaných lovců bouřek, pondělní odpoledne a noc přinesly dosud největší letošní bouřkovou situaci a tři mohutné supercelární bouřky, doprovázené krupobitím.

Částí Plzeňského kraje se silné bouře přehnaly v několika vlnách, řekl Jan Sulan z plzeňské pobočky ČHMÚ. Lokálně se to projevilo například ve Folmavě na hranicích s Bavorskem. Přímé informace z místa meteorologové nemají, protože nemají v místě vlastní stanici. Podle fotografií a videozáznamů, které se následně objevily na sociálních sítích, ale potvrzují, že se tam objevila supercela. Je to prostorově omezený komplex bouřek, jehož část rotuje kolem své vertikální osy a produkuje větší množství krup, které pak v menším omezeném prostoru spadnou. "Podobná situace byla i v Bavorsku, vytvořilo se to v závětří Alp a postupovalo přes Bavorsko k nám," řekl Sulan.

Plzeňští hasiči vyjížděli od pondělního odpoledne do dnešního rána v 28 případech k padlým stromům, v 16 případech k čerpání vody ze zatopených sklepů a domů a patnáctkrát vyjeli k technickým zásahům spojeným s odstraňováním následků vydatného deště. Nejvíce zasaženo bylo podle mluvčího hasičů Petra Poncara Klatovsko, Domažlicko a okres Plzeň-jih.

Ve Středočeském kraji bylo odstraňování stromů nejčetnější na Benešovsku, ojedinělé případy se vyskytly také na Kolínsku, Mělnicku, Kutnohorsku, Příbramsku a v okrese Praha-východ. V Praze zasahovali hasiči mezi 00:30 a 5:00 u 12 případů.

Popadané stromy i větve na komunikacích zaměstnaly dnes časně ráno i hasiče v Olomouckém kraji, od 03:00 do 07:00 vyjeli k 18 událostem. Vyjížděli však i kvůli planým poplachům, které zavinily svítící billboardy v hustém dešti. Hasiči zasahovali po celém kraji, vyjížděli do Olomouce, Přerova, ale i do Oskavy a Zábřehu na Šumpersku či Moravského Berouna.

V Jihomoravském kraji vyjížděli hasiči časně ráno k více než dvěma desítkám událostí. Nejvíce zásahů měli na Hodonínsku, a zejména v okolí Kyjova, kde museli pomáhat na 14 místech. Například v Havlíčkově ulici v Kyjově vznikla po dešti laguna, zjistila ČTK z přehledu výjezdů. V ulici Mezi Mlaty voda zatopila šachtu a podzemní garáže do výšky asi 40 centimetrů na ploše 50 krát 20 metrů.

(čtk)