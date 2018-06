Ilustrační FOTO - Haló noviny

KSČM podporuje zrychlení přípravy dopravních staveb

O zjednodušení legislativy u dopravních staveb usiluje KSČM dlouhodobě. Proto také její poslanci Květa Matušovská a Leo Luzar uvítali možnost podílet se s kolegy napříč politickým spektrem na přípravě novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury.

Ta jde ve Sněmovně do třetího čtení. Místopředsedkyně hospodářského výboru Sněmovny Květa Matušovská před novináři poukázala na to, že v minulém volebním období projednávané novely zákonů k tolik potřebným změnám pro zrychlení a zjednodušení procesů souvisejících s přípravou staveb přinesly pouze dílčí změny. »Jednalo se zejména o stavební zákon a o zákon o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, které však ve finále nevedly ke zrychlení výstavby dopravní infrastruktury. Mrzí nás, že v novém stavebním zákoně chybí institut předběžné držby, který KSČM prosazovala. Kdyby byl zaveden, mohli jsme na tom být s dopravní infrastrukturou stejně, jako třeba v Německu,« prohlásila Matušovská.

Místopředsedkyně hospodářského výboru Sněmovny Květa Matušovská.

Ve druhém čtení předlohy zaznělo několik pozměňovacích návrhů, které kromě požadavků místopředsedy hospodářského výboru Martina Kolovratníka (ANO) v garančním hospodářském výboru neprošly. Komunisté se podle Matušovské ztotožňují s úpravou tzv. předběžné držby na mezitímní rozhodnutí, které by mělo být čistší, a lidem by měl stát vyplatit zálohy ve stoprocentně navrhované ceně podle výše znaleckého posudku. »Dále se v novele vyskytuje možnost výkupu nad záborový elaborát, fikce souhlasu a další změny, které by měly vést k tomu, aby se proces příprav mohl urychlit o tři až pět let,« dodala poslankyně.

Matušovská: Jsme pro širší verzi prioritních staveb

Komunisté rovněž souhlasí s usnesením hospodářského výboru, který žádá ministerstvo dopravy o to, aby od doby účinnosti novely zákona průběžně zpracovávalo souhrnný přehled o tom, jak státní investorské organizace – Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty a Ředitelství vodních cest - využívají institut mezitímního rozhodnutí. Přehled by měly poslancům poskytovat každoročně k 30. 6.

Matušovská podporuje širší verzi seznamu prioritních staveb. Mrzí ji, že místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti), zvolený stejně jako Matušovská v Pardubickém kraji, podal návrh na vyřazení plavebního stupně Přelouč, se kterým se dlouhodobě počítá jako se zásadním projektem. Nelíbí se jí stejně jako Aulické návrh předsedkyně výboru pro životní prostředí Dany Balzarové (Piráti) vyřadit ze seznamu prioritních staveb plavební stupeň Děčín. »Budeme hlasovat proti oběma návrhům, protože jdou proti logice výstavby dopravní infrastruktury jak u plavebního stupně Přelouč, tak u plavebního stupně Děčín. Jde o důležité projekty, důležité pro rozvoj dotčených krajů,« zdůraznila Matušovská. Poslanci KSČM naopak podpoří návrh člena svého klubu, předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny Stanislava Grospiče, který se týká Všejanské spojky. »Kolega Grospič se touto problematikou zabývá dlouhodobě a je nutné, aby se co nejdříve zkvalitnila železniční doprava v průmyslovém regionu Mladoboleslavska,« dodala Matušovská.

Aulická: Mimořádná schůze je předčasná

Místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM a stínová ministryně práce a sociálních věcí Hana Aulická Jírovcová zopakovala, že komunističtí poslanci se ke svolání čtvrteční mimořádné schůze, která se má zabývat návrhy na změny doplatku a příspěvku na bydlení, nepřipojili. Vzhledem k tomu, že návrhy obou novel, jak zákona o státní sociální podpoře, tak zákona o hmotné nouzi, jdou teprve na jednání vlády, považují za předčasné mluvit o nich na mimořádné schůzi Sněmovny. »Raději bychom si měli sednout ke kulatému stolu se zástupci všech poslaneckých klubů, krajů, obcí, ale také se zástupci Úřadu práce ČR a ministerstva práce a sociálních věcí. Novely obsahují záležitosti, které mohou mít velké dopady na oblast bydlení a obecně poskytování sociálních dávek, ale na druhou stranu vnímáme to, že ministerstvo práce konečně po dlouhé době přistoupilo k nějakým radikálním řešením v této oblasti,« vysvětlila Aulická. Dodala, že kraje a obce v předložených novelách vidí určité hrozby, ale i určité podněty, které by mohly zlepšit situaci, proto považuje diskusi s nimi v současné době za podstatnou.

Chybí zákon o sociálním bydlení

Žádost o svolání mimořádné schůze podepsalo přes 40 zákonodárců z klubů KDU-ČSL, Pirátů, TOP 09 a Starostů. Lidovci chtějí přimět ministerstvo práce k odložení záměru, který by podle nich zvýšil riziko chudoby až u čtvrt milionu domácností, zejména u rodin s dětmi a seniorů.

Aulická uvedla, že nedokáže posoudit, zda je tento odhad odpovídající. »Samozřejmě ten problém vnímáme, chudoba v České republice je a bohužel velké procento lidí se k ní každým okamžikem může přiblížit, ale pokud jde o oblast bydlení, myslím si, že strukturálně postižené kraje, jako je Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský, by měly říct svá stanoviska k tzv. byznysu s chudobou,« řekla poslankyně. Dodala, že KSČM tuto situaci dlouhodobě kritizuje, vedení resortu v minulém volebním období však podle ní tuto situaci nijak neřešilo.

Podle Aulické by však reformu, předkládanou ministryní práce, měl doprovázet zákon o sociálním bydlení. Ten zatím není. Ministerstvo pro místní rozvoj však deklarovalo, že první »nástřel« zákona předloží letos v říjnu. »Myslíme si, že do té doby bychom měli s těmito zásadními věcmi počkat,« dodala Aulická na tiskové konferenci.

(ku, jad)