Ondra získal Cenu Gutha-Jarkovského

Sportovní lezec Adam Ondra získal Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského, kterou uděluje Český olympijský výbor za nejlepší sportovní výkon uplynulého roku. Pětadvacetiletý rodák z Brna loni vylezl v norském Flatangeru nejtěžší cestu světa a zavedl tak nový stupeň obtížnosti 9c.

»Mám neskutečnou radost, je to ocenění nejen pro mě, ale pro celé lezení. Koho by před pár lety napadlo, že během krátké doby dostanou tohle ocenění dva lezci nebo horolezci,« řekl Ondra a poukázal na fakt, že v roce 2014 cenu získal horolezec Radek Jaroš.

Potěšila ho už skutečnost, že se dostal mezi deset nominovaných, z nichž sportovci jedničku uplynulého roku vybírali. »Říkal jsem si, co tady mezi nominovanými vůbec dělám? A já jsem vyhrál,« radoval se Ondra.

Cenu převzal z rukou skifaře Ondřeje Synka, který trofej získal před dvěma lety. Loňský vítěz judista Lukáš Krpálek je v současnosti na soustředění v Chorvatsku.

»Vážím si toho i proto, že jsem jej dostal za výkon, který se ani neřadí do soutěžního sportu, přelezení nejtěžší cesty na světě Silence obtížnosti 9c,« podotkl Ondra, který se poslednímu velkému projektu intenzivně věnoval dva roky.

»Hranice se ale dají posouvat dále. Já si dovedu představit, jak by mohla vypadat ještě těžší cesta, ale momentálně na to nemám výkonnost. Doufám ale, že za pár let třeba jako první vylezu 9c+,« řekl Ondra, kterého potěšilo, že se zařadil do skupiny olympijských vítězů.

Za dva roky v Tokiu bude součástí her i sportovní lezení a Ondra tak bude mít šanci navázat na ně i ziskem medaile. »Zatím není jisté, že se na olympiádu dostanu, protože ještě nejsem nominovaný. Doufám ale, že tam zalezu parádní výsledek,« uvedl.

Cena zakladatele českého olympismu Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského vznikla v roce 1933 a autorem plastiky sochy bohyně Niké je Otakar Španiel. Jako první ji v roce 1934 převzal vzpěrač Václav Pšenička. V poválečné době ji jako poslední získal v roce 1948 běžec Emil Zátopek, tradice tohoto ocenění pak pokračovala od roku 1994.

Letos počtvrté o držiteli ceny rozhodli sami sportovci. »Martin Doktor (sportovní ředitel ČOV) před lety přišel s tím, že to musí být nejprestižnější cena a musí tak o ní rozhodovat sami sportovci,« vysvětlil předseda ČOV Jiří Kejval.

