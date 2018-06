K VĚCI

Když Zemane neposlechneš…

Pan místopředseda ČSSD Netolický v Otázkách Václava Moravce nám sdělil, pokud Zeman nebude jmenovat nějakého jejich kandidáta na ministra, měl na mysli ministerstvo zahraničí, pak se sociální demokraté obrátí na Ústavní soud, aby vysvětlil, jak to vlastně je. Podle něj a podle pravice vůbec, jde o protiústavní čin. Vzpomněl jsem si v této souvislosti na jmenování italské vlády. Tamější prezident odmítl jmenovat ministrem financí kandidáta, jenž měl silné protiunijní názory. To se ovšem v Evropě nesmí. Designovaný kandidát na předsedu vlády tehdy odstoupil a zvažoval společně s dalšími představiteli politických stran, které byly ochotny s jeho stranou jít do koalice, další postup. Vypadalo to na politickou krizi. Nakonec se přece jen lídři vítězných stran dohodli a navrhli jiného kandidáta.

Jenže co u nás? U nás prezident odmítnout jmenování kandidáta nesmí? A když odmítne, pak by měl být popohnán před nejvyšší soudní stolici a ta by mu dala příkaz? Kdyby ani pak nejmenoval? Co by následovalo?

O to pravici i v části ČSSD jde? Oklestit práva prezidenta? A udělat z něho jen loutku, která nemá do čeho co mluvit? Zřejmě ano.

Proto byste se o tvorbě vlády v Itálii v našich pravdomluvných pravicových médiích nedočetli. A názor místopředsedy Netolického chápu jako hrozbu. Když Zemane, neposlechneš, pak dostaneš co proto.

Otakar ZMÍTKO