I mistři světa mohou skončit mimo trať

»Raději se mýlit s Trumpem, než mít pravdu s Putinem,« vyslovila před časem naše přední (tedy podle současných měřítek) socioložka, i když tehdy bylo jméno Trump nahrazeno jménem Obama. Opravdu, mylme se s ním, poslouchejme ho a pak se nám třeba dostane nějaké milosti. Možná, že naše ocel dostane výjimku a bude se moci do USA dovážet, což jistě namíchne Merkelovou, Macrona i Mayovou, anebo Bílý dům nám dovolí, abychom některé z našich kasáren propůjčili k umístění amerických vojáků. Měli by to od nás blíž, než z Bavorska, do Polska a Pobaltí, ušetřili by nemálo benzinu a nafty a ještě by nás chránili před ruskými raketami, které prý dnes létají po nebi namísto asteroidů. Naše vláda (sice v demisi) se chová rozumně, ale kdyby našim sluníčkářům se podařil český majdan nebo Babiše odstranili z vlády kvůli Čapímu hnízdu a premiérství by na sebe se »sebezapřením« vzal třeba Fiala, Bartoš nebo Pospíšil, pak jistě by naše vstřícnost k Trumpovým nápadům prudce vzrostla. Kdyby dokonce odvolali pro velezradu prezidenta Zemana, jak si přejí někteří senátoři od Starostů a TOP 09, pak by jistě masivní propagandou za peníze bůhví odkud dotlačili na Hrad akademika Drahoše a tomu by stačilo, že je na známkách a občas si zazpívá státní hymnu.

Trump je složitou osobností. Není na něho spoleh, tedy ten správný kapitalistický. Je americký nacionál, který by si nejraději celý svět podřídil, aby mu klečel u kolenou. Jenže Rusko to nechce, nechce to ani Čína, nechtějí to ani další země na naši skoro kulaté planetě. Jak tedy dál? Na jedné straně Trump eskaluje napětí (Írán), na druhé se tváří jako mírotvorce (KLDR), na jedné straně prosazuje jednání, na druhé jednání zamítá. Podává si ruce s prezidentem Putinem, aby téměř okamžitě proti Rusku pod banální záminkou prosazoval trvání sankcí. Co se od něho dá čekat? Odhadnout je to těžké. Poté, co americký prezident odmítl podpis USA na komuniké z výsledku jednání tzv. G7, co zavedl cla na zahraniční ocel, co vlastně odmítl dohodu o »čistém ovzduší«, je skutečně těžké odhadovat, co bude. Zmíněný podpis na komuniké z jednání »Gé sedmičky« odmítl proto, že byl uražen kanadským ministerským předsedou. I když všechno jistě může být jinak. Kdyby ovšem kdokoli na světě, když se ho »někdo dotkne«, se choval stejně, byl by svět na kraji katastrofy.

Prezident Putin naproti tomu zachovává klid. Nežene se do žádné konfrontace, dokonce ani slovy neuráží. Čeká, až svět dostane rozum, tedy ten západní, podléhající zatím americkým příkazům. Že tato doba přijde, je nabíledni. Už nyní kvůli dohodě s Íránem a kvůli clu na ocel, se satelité bouří. Už nechtějí »mít pravdu s Trumpem«. Už začínají myslet a vyvozovat z toho potřebné závěry. Jen naším sluníčkářům to ještě nedošlo. I proto se pokoušejí o své nové majdany v ulicích. Neuvědomují si, že »mít pravdu s Trumpem« vede jen na dráhu plnou kamení, na které i mistři světa »z horských kol« mohou skončit mimo trať a děsivě se potlouct.

Jaroslav KOJZAR