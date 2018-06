Bezpečnost občanů Statutární město Liberec netrápí aneb Nic nedostanete

Při páteční večerní bouřce spojené se silným větrem došlo na Králově Háji v ulici Ječná opakovaně ke sražení mohutné větve z již stařičkého dubu letního. Asi před deseti lety se ještě pyšnil zelenou plechovou cedulí, památka chráněná státem, která zmizela. Dnes je strom již dlouhodobě nebezpečný, část větví je nahnilá. Spadlá dubová větev porostlá již mechem o průměru téměř 30 cm poškodila majetek. O tom, že se nejedná o malý doubek, svědčí i skutečnost, že jsme se sousedy naměřili objem kmene ve výši jednoho metru obdivuhodných 423 cm! Naštěstí nikdo po běžně užívané veřejné pěšině u paneláků v pozdější večerní době nešel. Byla by to cesta poslední. Lidé zde svépomocí větev rozřezali, bránila vstupu na dvě veřejné cesty. Ale nebezpečí zůstává. Časem to vše snad odklidí Technické služby. V sobotu se přijela na problém podívat i městská policie a odjížděla s radou, které větve je ještě nutno zajistit či ořezat. V pondělí po vyřízení tří pojistných událostí jsem informovala úředníky města, vzhledem k počasí a příslibům dalších bouřek, o nebezpečné situaci a pojistných událostech. Jedná se o odbor náměstkyně pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch Ing. K. Hrbkovou (Změna pro Liberec).

Po opakovaných urgencích a příslibu návštěvy úředníků z referátu mi odpoledne telefonicky sdělila pověřená úřednice pouze vzkaz od správkyně zeleně: »Nic nedostanete, o strom je pečováno, byl ošetřen. « Tolik vzkaz od stolu. O možném nebezpečí ani slovo. Náhrady jdou za pojišťovnou, která je následně bude vymáhat po SML. Náhrada škody nebyla skutečně to nejdůležitější, na co jsem odbor upozorňovala. Tak snad jen otázka. Co je větší prioritou než lidský život? Co je větší prioritou než prevence pro jeho záchranu?

Musím konstatovat, že místní občany odpověď nijak nenadchla a zvedla se vlna rozhořčení. Nezájem příslušného odboru o bezpečnost pod vedením Změny je velmi riskantní. Na jaře zdobí město záhony narcisů a ocúnů, ale to je zatraceně málo… Město má daleko větší problémy, počínaje stavem městských budov, chodníků, komunikací, chybí zastřešení některých zastávek a mnoho dalších prioritnějších každodenních potřeb, včetně odpovídající reakce na bezpečnost občanů…

Dana LYSÁKOVÁ, zastupitelka města Liberce (KSČM)