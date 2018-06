Otevírá se brána fotbalového šampionátu 2018

Čekání je u konce, 21. fotbalové mistrovství světa v Rusku začíná. Maraton 64 zápasů otevře ve čtvrtek v Moskvě jako tradičně souboj domácího týmu, který na úvod skupiny A přivítá Saúdskou Arábii. Zahajovací duel odehrají nejníže postavené celky žebříčku FIFA v historii a o to důležitější tak pro oba bude úspěšný start. Rusové zkusí udržet neporazitelnost pořadatelských zemí v otevíracích zápasech.

Dalšími týmy ve skupině jsou Uruguay a Egypt. Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky, takže hned úvodní zápas může být pro Rusko i Saúdskou Arábii zlomový. »Je nám jasné, že pokud chceme postoupit, musíme ve čtvrtek uspět,« prohlásil ruský útočník Arťom Dzjuba.

Sborná bude na MS usilovat o první postup ze skupiny od roku 1986, ale i domácí veřejnost je před startem turnaje skeptická. Svěřenci Stanislava Čerčesova klesli až na 70. místo žebříčku a jsou nejníže ze všech 32 účastníků turnaje. Saúdská Arábie je na tom jen o tři pozice lépe.

Oba soupeři v poslední době hledali formu. Rusko od loňského října v přípravných utkáních sedmkrát po sobě nezvítězilo a hosté prohráli poslední tři zápasy. »Něco jiného je příprava a soutěžní zápasy. Podívejte se na Francii, která jen remizovala s USA 1:1. Suďte nás až po třech zápasech, které pro nás budou jako finále,« uvedl Dzjuba.

»Vzpomeňte si na Euro 2008. Před turnajem nás taky všichni pohřbívali, když jsme postoupili ze skupiny, tak všichni říkali, že Nizozemci nás zabijí. A když jsme vyhráli, najednou jsme byli nejlepší tým v historii. Jsme prostě připraveni bojovat a ukázat, že jsme i fotbalová země. Nejen hokej, basketbal nebo volejbal,« dodal 29letý ruský útočník.

Rusové na Saúdskou Arábii narazili jen v roce 1993 v přípravě, kterou prohráli 2:4. »Hodně jsme studovali jejich hru. Mají dobrého středního záložníka, jsou na tom dobře technicky a jsou rychlí,« upozornil Dzjuba.

Saúdové se představí mezi světovou elitou po 12 letech a ze skupiny se dostali jen v roce 1994. Od té doby na MS desetkrát po sobě nevyhráli. Ani v Rusku se od nich moc nečeká, ale povzbuzením by mohla být jen těsná porážka 1:2 v generálce na půdě obhájců titulu Němců.

»Prohráli jsme 1:2 i s Itálií a tyhle dva testy ukázaly, že můžeme hrát dobře. Ve druhé půli v Německu jsme skoro vyrovnali. Takže můžeme na MS hrát absolutně bez strachu,« řekl kouč Juan Antonio Pizzi, který v roce 2016 vyhrál s Chile Copu América a Saúdy převzal vloni v listopadu.

Saúdové budou hrát s Ruskem v poslední den ramadánu, během nějž smějí muslimové jíst až po setmění. Fotbalisté však dostali od federace povolení půst odložit. »Profesionální přístup je zásadní. Nemluvím jen o hřišti, ale i o zdraví a výživě,« dodal argentinský rodák Pizzi.

Úvodnímu zápasu bude předcházet zahajovací ceremoniál, jehož hlavní hvězdou bude anglický zpěvák Robbie Williams. Výkop utkání v Lužnikách je v 17.00 SELČ a poprvé v historii bude na MS nasazen videorozhodčí.

MS 2026 v Mexiku, USA a Kanadě

Mistrovství světa v roce 2026 uspořádají společně Kanada, USA a Mexiko. Na dnešním zasedání v Moskvě o tom rozhodl kongres mezinárodní fotbalové federace FIFA. Severoamerická kandidatura dostala 134 hlasů, její jediný soupeř Maroko 65. Závěrečného turnaje se poprvé zúčastní 48 týmů.

Ve prospěch severoamerické trojice rozhodl dostatek moderních stadionů, dostupnost a výborná infrastruktura. Navíc podle odhadů organizátorů by mělo mistrovství v Kanadě, USA a Mexiku vynést FIFA 11 miliard dolarů, zatímco v případě Maroka šlo o polovinu. Africký stát by navíc musel postavit devět úplně nových stadionů a pět zrenovovat.

»Dnes zvítězil především fotbal,« prohlásil šéf americké fotbalové federace Carlos Codeiro. »Máme obrovskou radost, ale současně cítíme velkou čest a pokoru, že nás členové FIFA vybrali za pořadatele světového šampionátu,« přidala v prohlášení severoamerická fotbalová konfederace CONCACAF.

Hlasování v Moskvě bylo veřejné, což bylo v ostrém kontrastu s předchozími volbami, kdy pořadatelství šampionátů v letech 2018 a 2022 získaly Rusko a Katar. Posléze bylo zatčeno přes 40 činovníků, kteří byli obviněni a odsouzeni za korupci, především při prodeji marketingových a vysílacích práv.

Vyšetřování rozsáhlého skandálu měla na starost americká prokuratura, která sídlí nedaleko stadionu MetLife v New Yorku pro 87 tisíc diváků. Právě tam by se podle organizátorů mělo za osm let hrát finálové utkání. Spojené státy by měly hostit 60 z 80 zápasů rozšířeného turnaje, Mexiko s Kanadou po deseti.

Mexiko jako první stát uspořádá šampionát potřetí, hostilo ho už v letech 1970 a 1986. V USA se po roce 1994 uskuteční mistrovství světa podruhé, v Kanadě bude poprvé. Maroko naopak neuspělo s kandidaturou ani na pátý pokus.

Pro severoamerickou kandidaturu hlasovali v Moskvě i zástupci Fotbalové asociace ČR, zatímco Maroko podpořily například Slovensko s Nizozemskem a Francií. Voleb se nemohly zúčastnit svazy Americké Samoy, Guamu, Portorika a Amerických Panenských ostrovů, protože jsou nezačleněným americkým územím. Írán se zdržel hlasování.

