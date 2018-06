Ilustrační FOTO - Pixabay

Získají kvalitní české brambory podporu?

Čeští bramboráři, kteří používají minimální množství hnojiv a chemických přípravků, možná získají novou podporu. Ministerstvo zemědělství ji ještě ale musí notifikovat u Evropské komise.

Návrh by měl podávat až ministr v nové vládě, řekl předseda Českého bramborářského svazu Miloslav Chlan. Podle něj jsou zatím odhadované náklady 65 milionů korun ročně.

Brambory se loni v ČR včetně zahrádek pěstovaly na více než 26 500 hektarech, meziročně se výměra prakticky nezměnila. Stát bramboráře kromě přímé platby na plochu podporuje například penězi pro pěstitele citlivých komodit, loňská sazba pro brambory na výrobu škrobu činila 13 743 Kč na hektar, pěstitelé konzumních brambor získali 4777 Kč na hektar. Na brambory tak šlo zhruba 130 mil. Kč. Další peníze stát poskytuje na závlahy nebo na ozdravení sadby.

Chlan řekl, že nová podpora by šla z evropského Programu rozvoje venkova, který český stát spolufinancuje. »Je to řízené pěstování brambor s minimem chemických prostředků na ochranu rostlin a minerálních hnojiv a s důrazem na ochranu životního prostředí,« vysvětlil.

Pěstitelé pak podle něj budou schopni lépe spotřebitelům vysvětlit, že české brambory jsou kvalitní, zdravé a bez stabilizátorů. Na druhou stranu nevydrží na pultech obchodů tak dlouho. Rozhodně se ale nemusejí dovážet z Egypta, Španělska nebo Maroka, ale dají se pěstovat v tuzemských podmínkách. Chtěl by také zavést marketingový fond, obdobně jako mají vinaři. Do něj by podle prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska přispíval stát, ale i obchodníci a producenti. K tomu by však byla nutná změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, která ještě nebyla předložena.

Jandejsek připomněl, že Češi byli ještě v 90. letech bramborářskou velmocí, pěstovali tyto hlízy na 115 000 hektarech. V ČR se už nyní podle něj používá menší množství hnojiv a pesticidů než v západních státech.

Český statistický úřad uvádí, že v ČR předloni vzrostla spotřeba brambor na obyvatele o 4,2 procenta na 69,1 kilogramu.

(ici)