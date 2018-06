Ilustrační FOTO - Pixabay

Pneumokok – zákeřná a vtíravá bakterie

Je teplé léto, po zimních plískanicích ani památky a vás, nebo vaše děti stále trápí bolesti v krku, záněty dutin i bolavé uši? Možná za to může pneumokoková infekce. Pneumokokové infekce jsou totiž jedny z nejčastějších onemocnění v lidské populaci. Pneumokoky jsou bakterie, které způsobují široké spektrum onemocnění. Nejvíce ohrožují jedince s oslabenou imunitou a také malé děti do pěti let věku. V dnešní uspěchané době, kdy tělo neustále oslabuje stres a únava ale mohou napadnout kohokoliv. A pokud se pneumokoková infekce neřeší řádně, může se opakovat, nebo vyústit v závažnější onemocnění. Předejít takovým infekcím je ale vcelku snadné, díky očkování. To navíc může být pro děti plně hrazené pojišťovnou.

Nachlazení je název pro onemocnění, za kterým může stát celá řada bakterií, virů i plísní. Projevuje se také celou škálou symptomů. Pokud se ale vrací ve formě zahlenění nebo ušních infekcí, může se jednat o pneumokokovou infekci. Původcem pneumokokových onemocnění jsou bakterie Streptococcus pneumoniae, které bezpříznakově žijí v nosohltanu zdravého člověka. Pokud má ale člověk z nějakého důvodu oslabenou imunitu, mohou proniknout do dalších částí těla a způsobit řadu onemocnění. Mezi méně závažná, ale častější onemocnění způsobená pneumokoky patří záněty dutin, záněty průdušek a záněty středního ucha. Právě akutní zánět středního ucha je jedním z nejběžnějších dětských onemocnění, které umí být velmi nepříjemné a může mít výrazný vliv na kvalitu života dětí. Pneumokokové infekce mají prudký začátek s vysokou horečkou, dráždivým kašlem, bolestí na hrudníku a dušností. Může vzniknout zánět průdušek, zápal plic, zánět obličejových dutin a středouší, původce může proniknout do krve a způsobit i zánět mozkových blan či sepsi. Léčba probíhá antibiotiky, rezistence vůči nim se však zvyšuje. Nejvíce ohroženy jsou děti do 5 let, chronicky nemocní a starší lidé. Složitost a komplikace pneumokokové infekce spočívá v tom, že ji způsobuje několik odlišných typů pneumokoků (známo cca 90 typů). Účinnou ochranu proti pneumokokovým infekcím u dětí představuje očkování, které je při dodržení očkovacího plánu plně hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Zánět středního ucha – nástup problémů.

Zánět středního ucha múže být způsoben celou řadou bakterií a virů, z nichž mezi nejčastější patří právě pneumokok. Velká část dětí se s tímto zánětem setká ještě před dosažením třetího roku života. U dětí, které onemocní akutním zánětem středního ucha poprvé již před 12. měsícem věku, se zpravidla záněty středního ucha opakují. Onemocnění je bolestivé a navíc může omezit dítě v běžných denních aktivitách. V nejhorším případě může dítě trpět dlouhodobými následky v podobě přetrvávající nedoslýchavosti. Opakované akutní záněty středního ucha často vyžadují i chirurgický zákrok.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Onemocnění velmi často předchází rýma a zánět nosohltanu. S odstupem 3 až 7 dnů se objevují rychle nastupující nespecifické příznaky jako například teplota, neklid, bolesti ucha a hlavy, výtok z ucha, závrať, kašel, rýma, apatie či nechutenství. Zánět provází hromadění tekutiny ve středním uchu, což ovlivňuje přenos zvuku z vnějšího ucha a může vést až ke sluchovým obtížím. Otok a přítomnost tekutiny ve středním uchu vyvolává vzestup tlaku, který je neobyčejně bolestivý a může způsobit prasknutí ušního bubínku. Léčba často vyžaduje propíchnutí ušního bubínku, díky němuž se uvolní nahromaděná tekutina, a následné podání antibiotik. O tom, jak nepříjemný a bolestivý zákrok to zvláště pro malé děti je, není potřeba mluvit.

Očkování přitom pomáhá předcházet více než 50 % případů velmi častých a bolestivých zánětů středního ucha způsobených pneumokoky.

Nakazit se pneumokokem je jednoduché

Bakterie pneumokoku vstupuje do lidského těla nosem a ústy. Infekce se šíří podobně jako rýma nebo chřipka. Většinou se ale imunitní systém vypořádá s bakterií pneumokoku dříve, než pneumokok zapříčiní onemocnění. K vypuknutí pneumokokového onemocnění dochází často v prostředí, kde se koncentrují lidé s oslabeným imunitním systémem. V případě dětí jsou to často jesle či mateřské školky. K šíření dochází nejčastěji přímým kontaktem, například při kašli nebo kýchnutí. Do vzduchu se dostávají drobné kapénky obsahující bakterie, které mohou děti vdechnout.

Druhou možností nákazy je nepřímý kontakt, kdy se infikované kapénky dostanou například z ruky na dveřní kliku nebo hračku. Pokud se někdo dotkne infikovaného předmětu a posléze si sáhne na nos nebo ústa, může se nakazit pneumokokem.

Jak se lze před pneumokokem chránit?

Šíření pneumokokové infekce lze předcházet dodržováním jednoduchých hygienických opatření, na která je třeba dbát zejména u malých dětí:

* Pravidelné a pečlivé mytí rukou, zvláště před jídlem a poté, co jste se dotýkali nosu nebo úst

* Použití kapesníku během kýchání či kašlání a následné umytí rukou

* Nesdílejte s nikým skleničky, příbory a ostatní kuchyňské náčiní

Bránit se pneumokokům lze!

Tak, jako u mnoha dalších kapénkových infekcí, se lze i proti pneumokokové infekci vcelku snadno bránit dodržováním základních hygienických zásad. Důležité je používání kapesníku nejen při smrkání, ale i kýchání a kašlání, mytí rukou po něm, stejně jako před jídlem, či po příchodu domů. Důležité je i zásadní nesdílení skleniček, či příborů – neochutnávat od nikoho, kdo by byl mohl být infekční. Důležité je i následné omytí všeho, čeho se případně nemocný dotkl – nádobí, hraček, stolu, atd. A velmi důležité je vštěpovat tyto hygienické zásady dětem.

Bohužel právě tam, kde je dětí více, se tyto zásady jen stěží dodržují. Pokud se pak například do kolektivu školky dostane jediné dítko s pneumokokovou infekcí, mnohdy to vyvolá v celé třídě během pár dní malou epidemii. Je pak tedy na zodpovědnosti rodičů nedávat dítko i s mírnými příznaky nachlazení do kolektivu. Nejen, že se zabrání šíření, ale vyhne se i neustálému vracení se infekcí k vlastnímu dítku.

Preventivní ochrana – očkování

U rizikové skupiny dětí bylo zavedeno pravidelné nepovinné očkování, které výrazně snížilo výskyt invazivních pneumokokových onemocnění v této skupině. Očkování proti pneumokokům je navíc doporučeno osobám s chronickým onemocněním a seniorům. Zápal plic patří k nejčastějším komplikacím základního onemocnění (hypertenze, cukrovka, astma apod.) a příčinám úmrtí nejen seniorské populace. Dospělou populaci je možné očkovat proti invazivním pneumokokovým infekcím bez omezení z hlediska věku.

Účinnou ochranu proti infekci představuje očkování proti pneumokokům, například vakcínou Synflorix, kterou je možné očkovat od šesti týdnů věku dítěte. Vakcína Synflorix pomáhá chránit děti před pneumokoky, které způsobují až 90 % invazivních pneumokokových onemocnění u kojenců a malých dětí ve věku od 6 týdnů do 5 let. Patří mezi ně například závažné formy zápalu plic, meningitida (zánět mozkových blan) nebo otrava krve. Vakcína Synflorix pomáhá zabránit až 51,5 % případů velmi častých a bolestivých zánětů středního ucha způsobených pneumokoky.

Je důležité proti pneumokokům chránit právě nejmenší děti. Proto zdravotní pojišťovny hradí všechny dávky základního očkování, pokud byly aplikovány do sedmého měsíce věku a též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku.

Vakcína Synflorix je registrována ve všech státech EU i v mnoha dalších zemích světa a je součástí plošného či hrazeného očkování např. na Slovensku, v Rakousku, v Nizozemsku, ve Švédsku, ve Finsku, v Belgii, v Polsku či v Brazílii. Děti Synflorix zpravidla dobře snáší a lze jej podávat současně s vakcínou proti rotavirům, např. s Rotarixem.

Helena KOČOVÁ