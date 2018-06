Ilustrační FOTO - Pixabay

E-neschopenky odloženy

Vláda dle očekávání schválila odložení projektu elektronické neschopenky. Nová úprava, kterou ministerstvo slibuje připravit, by měla fungovat až od roku 2021.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí není zavedení elektronické neschopenky od ledna 2019 reálné a představovalo by masivní zásah do nemocenské.

Práce na projektu má převzít Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která nemocenskou vyplácí. Příprava má trvat dva roky.

Elektronické neschopenky se měly podle zákona v ČR využívat od ledna příštího roku. Lékaři je měli vystavit a odeslat přes počítač. Údaje o pracovní neschopnosti zaměstnance by okamžitě mohl vidět jeho zaměstnavatel. Nemocní by nemuseli tiskopisy nosit do práce a mohli se jít rovnou léčit. Doklady by také hned měla ČSSZ.

Po zavedení elektronických neschopenek volají zaměstnavatelé. Chtějí díky tomu mít lepší kontrolu nad nemocnými zaměstnanci.

(ste)