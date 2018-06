Ilustrační FOTO - Pixabay

2017: marihuanový rekord

Národní protidrogová centrála (NPC) v loňském roce v České republice zabavila téměř 1,1 tuny marihuany a odhalila 305 pěstíren, což bylo rekordní množství za dobu existence speciálního policejního útvaru. Marihuana byla nadále společně s pervitinem nejrozšířenější tuzemskou drogou.

Pervitinu policisté zajistili přes 93 kilogramů, zlikvidovali také 264 varen. Vyplývá to z výroční zprávy NPC za rok 2017. Zpráva konstatuje, že drogová situace je v zemi poměrně stabilní.

U obou nejrozšířenějších drog policisté zaregistrovali nové trendy. Do byznysu s marihuanou se kromě vietnamských kriminálních skupin nově zapojily srbské gangy. »Nový trend, a to významné zapojení některých etnik bývalé Jugoslávie do určitých odvětví drogové kriminality, se již projevil i v řadě evropských zemí,« upozornila NPC v dokumentu. V Česku tyto organizované skupiny zakládají a provozují velkoobjemové pěstírny a následně marihuanu také distribuují.

Nejvíc pěstíren loni policie odhalila v Praze, 37. O jednu méně pak zlikvidovala ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. Nejméně nelegálních pěstitelských ploch naopak bylo odhaleno v Královéhradeckém kraji, a to čtyři. Česká marihuana podle NPC směřuje hlavně na domácí trh. Ve velkém množství se také vyváží do sousedních států, na Ukrajinu, do Maďarska či států v severní Evropě.

U pervitinu policisté zaznamenali, že vietnamské organizace přesunuly část velkoobjemové výroby do Německa či Nizozemska, odkud pašují drogy zpět do ČR. Podle zprávy to je způsobené vazbami na krajany v těchto zemích, díky nimž tuzemské podsvětí využívá nemovitosti vhodné pro zřízení velkokapacitních laboratoří. Do nich pomocí kurýrů z různých států EU převáží z ČR chemikálie potřebné k výrobě pervitinu, který následně pašují zpět do země.

Protidrogová centrála v dokumentu upozorňuje na to, že laboratoře často bývají rozložené na více místech, oddělených podle jednotlivých fází výroby pervitinu, aby bylo co nejtěžší je odhalit. Zpravidla je gangy také umísťují mimo místo bydliště a po jednom až dvou výrobních cyklech je opouštějí a výrobu přesunou jinam.

(zku)