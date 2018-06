Jde jen a jen o větší majetek

Boj o církevní majetek, tedy o peníze pro církve, prý začíná. Za každoročních 1,6 miliardy, které katolíci dostávají za tzv. nevydaný majetek, stojí přece za to bojovat. Návrh na zdanění náhrad preláty pozvedl ze židlí. Ti katoličtí proto už avizovali, že se dají do právního boje a všemi prostředky budou bránit to, co jim údajně patří. Nic nevadí, že mnohý majetek měla právě katolická církev pouze ve správě a že patřil vlastně státu. Návrh komunistů na zdanění podporovaný ČSSD a hnutím ANO by ovšem znamenal zmenšení přísunu peněz, které mají církve dostávat až do třicátých let.

Pro katolíky veliký majetek totiž znamená ovlivňovat v budoucnu jakékoli dění v zemi. Abychom nemluvili akademicky, majetek církví byl odhadnut na 134 miliard korun, z nichž stát vydal pole a lesy za 75 miliard a zbytek, zvýšený o inflaci, má zaplatit na účet církví během třiceti let. Většinu z toho pochopitelně dostane katolická církev.

Osobně mně to připomnělo návrat k Obnovenému zřízení zemskému, jež vyhnalo jinověrce ze země a mnohý z majetků se dostal do rukou řádů, klášterů a diecézí. Geniálně to vše popsal ve své knize Skály svého času Alois Jirásek. Autor dnes patří k těm, kteří jsou odsouváni do pozadí, stejně jako T. G. Masaryk, který zase zbavil katolickou církev moci a velkou část církevního majetku v první pozemkové reformě nechal rozdělit dokonce i mezi chalupníky. To, že při různých příležitostech mu některý z biskupů přinese kytičku k pomníku či na hrob, lze pokládat za farizejství.

Pravicová vláda vedená Nečasem a Kalouskem dala církvím, především té katolické, nesmírný dar a nám všem ostatním ubrala prostředky, které mohly být využity k zvýšení důchodů, na platy zdravotníků či učitelů, na leccos.

Především katolická církev, ač dostává peníze za tzv. nevydaný majetek, se všemi způsoby snaží, aby ukrojila ještě další kus z majetku všech bez ohledu na to, že za to, co nedostane, stejně obdrží miliardové částky. Proto se soudí. Tak chce dostat nejen majetek, ale i peníze. Podivné chápání spravedlnosti. Ostatně nemůžeme se divit. Po římském císaři Konstantinovi chudá církev najednou začala shromažďovat majetek, aby postupně se stala nejbohatším feudálem a vládla prostřednictvím svých zpovědníků, tedy poradců, či dalších prelátů králům, knížatům i poddaným. Ježíš byl chudý. I jeho učedníci nic neměli. Žili z darů anebo ze své práce. Jejich následníci pochopili, že ve světě rozhoduje majetek, že i pro ně samé je pohodlnější vlastnit než žebrat, a tak křesťanská církev se zaměřila nejen na moc, ale i na bohatství, protože bez něj není moci. Nedivme se, že tak církve, především ta katolická, postupuje i dnes.

Adolf GRUBER