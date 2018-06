Snažme se rozumět každému, kdo má dobré úmysly

Každý člověk je osobnost, která zodpovídá sama za sebe. Může mít různé názory, postoje, které může libovolně vyjadřovat. Doba se mění a přináší obdivuhodné trendy. Jedním z nich je i to, že prý »každý někomu patří«. Jednou jsou to Sobotkovi lidé, podruhé Babišovi, pak zase Zemanovi. Přijde-li nový šéf, lidé rádoby příchylní zdánlivě někomu minulému, jsou prostě pracovně na odpis. Co na tom, že jsou třeba odborníci. Stačí, že mají cejch někoho momentálně neoblíbeného. Nové koště dobře mete.

Jen se stává, že v záchvatu pracovitosti může lehce vymést i to dobré. Zášti a nenávisti či závisti bývají v současnosti na denním pořádku. Měli bychom si všichni uvědomit, že takováto chování minimalizují šanci na úspěch, který tolik potřebujeme. Dnešní doba dává široké možnosti, jak se postavit k řešení problémů. Věřím, že KSČM všechny tyto negativní nové jevy obejdou, a pokud ne, zasáhnou pouze minimum lidí. Máme před sebou komunální a senátní volby. Na těch komunálních se staví pozice strany. Měli by znát náš program lidé i v té nejmenší vesnici a my bychom naopak měli ve svých programech zajistit to, aby i malé vesnice dosáhly prosazení svých potřeb a tím i usnadnění života občanů. Pokud se budeme starat pouze sami o sebe, nikdy nedojdeme k naplnění našeho programu.

KSČM je strana, která je těsně spjata s lidmi. Bez jejich názorů a podnětů bychom nemohli vypracovat jednotlivé body našeho programu, a to je, myslím, dobře. Nelze se soustředit pouze na problémy velkých aglomerací. Je třeba dát šanci i lidem, kteří žijí v malých obcích. Věřím, že KSČM bude nejen ve volbách, ale i v běžném životě, ve svých postojích jednotná a nepodlehne hašteřivým sporům, jako teď vidíme u jiných politických subjektů. Honba za mocí nikdy nebyla a nebude našim cílem. Přesto by bylo dobré, kdyby Česká republika měla v nejbližší době stabilní vládu a její programové prohlášení akcentovalo i body volebního programu KSČM. Protože jen tak se nám podaří lidem skutečně pomoci a náš volební program nezůstane pouze v řádcích na papíře.

Emil PERNICA