Probuzení těsně před volbami?

Náměstek Dolínek (ČSSD) chce na poslední chvíli ulehčit studentům od 15 do 26 let slevou jízdného MHD, radní to však neschválili. Místo 1200 korun za pět měsíců by podle jeho návrhu mohli platit 365 korun ročně. Mělo by je to motivovat k tomu, aby nejezdili načerno a využívali veřejnou dopravu.

Dalším jeho návrhem je umožnit koupi běžného ročního kuponu na splátky. Návrhy jsou fajn a klub KSČM je určitě podporuje. Taky proč ne, když se ČSSD náhle rozhodla naplňovat, alespoň částečně, volební program KSČM. Jen je zvláštní, že s tím pan náměstek vyrukoval až na konci čtyřletého volebního období. Přitom mohl konat už dávno. Klub KSČM v pražském zastupitelstvu ho k tomu po celé volební období vyzýval.

Je pravda, že náš návrh je razantnější – bezplatná městská hromadná doprava. K našemu požadavku, aby se otevřela odborná věcná diskuse na toto téma, byl celé čtyři roky hluchý on i celá rada. Přitom ve městech, kde bezplatnou MHD zavedli, svědčí výsledky jednoznačně ve prospěch tohoto kroku: úbytek individuální automobilové dopravy, menší dopravní zácpy, lepší průjezdnost městem, zlepšení životního prostředí, snížení emisí a hluku, pomoc nízko a středně příjmovým občanům, žádné černé jízdy – úspora za tisk a distribuci jízdenek (v Praze by to byla i úspora za Lítačku), další úspory za kontroly a vymáhání pokut, konec exekucí kvůli jízdnému. Jsme přesvědčeni, že to má smysl, proto vyrážíme do ulic Prahy s peticí v tomto duchu a společně s obyvateli Prahy hodláme náš záměr v novém pražském zastupitelstvu prosadit.

Marta SEMELOVÁ