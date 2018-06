Buszast.jpg MS v kopané bylo hlavním reklamním tahákem v Rusku už měsíc před šampionátem. Na snímku autobusová zastávka v nočním Adleru (Soči). FOTO – Haló noviny/Roman JANOUCH

Za měsíc vyhraje v Moskvě Putinovo Rusko

Ať v polovině července zvedne v Moskvě nad hlavu trofej pro světového fotbalového šampiona kdokoli, vítězem bude podle západních novinářů ruský prezident Vladimir Putin. Zejména závistivá britská média prezentují ruského bohatýra jako zatracovaného, ale obávaného vyděděnce, který se díky fotbalu opět ocitne v záři reflektorů.

Právo uspořádat mistrovství dostalo Rusko od FIFA v roce 2010, dva roky po válce s Gruzií. Většina expertů tehdy spíš sázela právě na Británii, která ale zůstala v poli poražených. Začalo se proto účelově hovořit o korupci a zákulisních machinacích, pachuť křivdy přežívá ve Spojeném království dodnes. Na šampionát z Londýna údajně nikdo z britského vedení nepřijede. Není to tak dávno, co tu spekulovali o tom, že do Ruska nepustí ani fotbalisty...

Pro Rusy je prý šampionát potvrzením nově nabyté velikosti. Pocity hrdosti a vlastenectví prožila ruská veřejnost už před čtyřmi lety, kdy Soči hostilo zimní olympiádu. Politický kapitál ale Putin tehdy údajně prohospodařil převzetím Krymu. Tentokrát nic podobného nehrozí, vadit nepoučitelným mohou snad jen dozvuky účelové kauzy Skripal.

Zanícený džudista Putin z kolektivních sportů vyznává spíš hokej. Rusko se navíc těsně před mistrovstvím v hodnocení FIFA propadlo na historicky nejnižší, 70. příčku světového žebříčku. Pro Kreml jsou ale podle komentátorů vnější okolnosti podružné. Podle agentury Reuters Putin vnímá šampionát jako krach snahy Západu jeho zemi izolovat. »Je-li toto izolace, pak si ji docela užíváme,« komentoval fotbalový svátek nejmenovaný ruský činitel. World Cup nabourává i umělé západní protiruské sankce.

Putin v březnu suverénně obhájil mandát, v květnu zahájil provoz na obřím mostě na Krym, což je pro Rusko událost století. A teď fotbal. Obří investice 14 miliard dolarů (308 miliard korun), díky nimž je ruský šampionát prý zase nejdražší v dějinách, přinesly zemi 11 nových nebo zrekonstruovaných fotbalových arén, nové silnice, několik letišť, modernizované železnice.

Sám prezident označil mistrovství světa ve fotbalu za grandiózní oslavu sportu a varoval před vlivem nesportovních faktorů. Od původních předpovědí, že Rusko šampionát vyhraje, sice Putin časem ustoupil. Podle průzkumů ale přesto titul fotbalového mistra světa očekává každý desátý Rus...

Fotbal i na ISS

A fotbalové mistrovství světa hodlají sledovat i na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). V živém přenosu z ISS to v úterý řekl německý astronaut Alexander Gerst. Ten na ISS dorazil v pátek a na podzim tam převezme velení, uvedla agentura DPA.

Pracovník Evropské kosmické agentury (ESA) a německý astronaut Alexander Gerst při improvizované tiskové konferenci z ISS líčí, jak se ve vesmíru těší na MS v kopané.

Gerst podle ČTK uzavřel sázku, že si v případě vítězství Ruska nechá namalovat ruskou vlajku na čelo. Dvaačtyřicetiletý astronaut to řekl v přenosu z ISS do střediska pro výcvik evropských astronautů EAC v Kolíně nad Rýnem. »Nálada v posádce je skvělá,« řekl. »Musíte si to tady představit jako dovolenou v campu: máte hodně zábavy, ale ne moc pohodlí,« dodal pracovník Evropské kosmické agentury (ESA).

ISS se pohybuje po oběžné dráze Země. Gerst na stanici dorazil po dvou dnech letu v ruské lodi Sojuz MS-09. Spolu s ním přiletěl Rus Sergej Prokopjev a Američanka Serena Auňónová Chancellorová. Trojice se připojila ke stávajícím třem obyvatelům ISS a doplnila tak posádku na obvyklých šest členů. Komu kdo z nich bude fandit není ale zcela jasné...

