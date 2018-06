Ilustrační FOTO - Pixabay

Pohonné hmoty v Česku poprvé od konce března mírně zlevnily

Po dvou a půl měsících růstu cen pohonné hmoty v Česku mírně zlevnily. Cena benzinu Natural 95 v uplynulém týdnu klesla o pět haléřů na průměrných 33,43 koruny za litr. Nafta stála ve středu v průměru 32,58 Kč/l, což bylo o tři haléře méně než před týdnem. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje.

Ceny u čerpacích stanic rostly od konce března, v některých týdnech o více než padesátník. Počátkem tohoto měsíce vystoupaly na nejvyšší úroveň za zhruba 3,5 roku. Ustávání růstu cen analytici očekávali kvůli posilování koruny vůči dolaru.

Podle analytiků budou ceny pohonných hmot klesat i nadále. "V příštím týdnu budou ceny pohonných hmot stagnovat či dále mírně klesat. K jejich dalšímu poklesu by do konce června mohlo přispět zvýšení základní úrokové sazby ČNB. Pravděpodobnost tohoto zvýšení v posledních dnech narůstá, neboť spotřebitelská inflace překonává inflační cíl ČNB a koruna je stále slabší, než by centrální banka chtěla mít," uvedl analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Do začátku prázdnin očekává zlevnění benzinu ke 33 korunám za litr, u nafty na 32,10 Kč. Pokles cen předpokládá také analytik BH Securities Štěpán Křeček. Poklesy cen však podle něj budou pomalejší, než nárůsty, které jsme mohli sledovat v květnu.

Analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak doplnil, že podle statistik Evropské komise jsou pohonné hmoty v Česku v porovnání s okolními zeměmi relativně levné. Levnější jsou pouze v Polsku, kde stojí litr benzinu průměrně 30,50 Kč. Na Slovensku vyjde litr na 36,30 Kč, v Rakousku stojí 33,50 Kč, v Německu 37,70 Kč. Z porovnávaných evropských zemí jsou nejdražší Itálie (42 korun) a Řecko (42,10 Kč), naopak nejlevnější je Bulharsko (28,50 Kč).

Nejdráže se pohonné hmoty nadále prodávají v Praze, kde se za litr Naturalu 95 platí v průměru 34,29 Kč/l a nafty 33,33 Kč/l. Nad 34 korunami za litr je benzin pouze v hlavním městě, za naftu dají řidiči více než 33 korun už jen v Plzeňském kraji.

Nejméně platí motoristé za benzin nadále ve Zlínském kraji, průměrně 33,06 Kč/l. Diesel je nově nejlevnější v Jihočeském kraji, v průměru za 32,23 Kč/l. Pod 32,30 Kč/l se nafta prodává ještě v Královéhradeckém, Ústeckém, Zlínském a Libereckém kraji.

(čtk)