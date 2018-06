Zaskočili favorizované Turecko

Naši volejbalisté porazili v semifinále Evropské ligy v Karlových Varech Turecko 3:0. Ve čtvrtek večer bojovali o trofej s Estonskem (utkání skončilo po redakční uzávěrce) a díky postupu pak i příští týden v Portugalsku kvalifikaci o Ligu národů, která nahradila Světovou ligu.

Svěřenci trenéra Michala Nekoly zdolali favorizované Turky bez ztráty setu (22, 25, 20). Také Estonci zdolali v KV Areně Portugalsko bez ztráty sady (2č, 24, 18).

Fingerův útok

Český tým po nevýrazných výkonech a rotacích se sestavou v základní skupině podal před domácím publikem ve Final Four koncentrovaný výkon. »Bylo to super od prvního do posledního balonu. Předností byla soustředěnost. Mančaft šlapal výborně, každý tam měl velké momenty,« řekl trenér Nekola. První set rozhodly úspěšné bloky a nekompromisní útok univerzála Fingera. O vedení 15:12 ještě Češi přišli, ale pak odskočili na 20:18 a koncovku zvládli.

Ve druhé vyrovnané sadě domácí reprezentanti dvakrát stáhli tříbodovou ztrátu. V dramatické koncovce naopak vedení neudrželi, odvrátili setbol a po chybě Turků proměnili svoji druhou šanci na zisk sady. V obraně v čele s liberem Moníkem krotili turecký servis a bodovali po útocích krajních smečařů. K Fingrovi se přidával šikovný Džavoronok, jenž útočil takřka neomylně s úspěšností 71 procent.

Divácký faktor

»Měsíc jsme se na to připravovali. Výsledky nebyly, jak si každý představoval, ale sešlo se to v pravý čas. Turci toho moc nepředvedli a my hráli výborně,« vyzdvihl Džavoronok. »Asi nám pomohlo, že jsme nebyli favority a mohli jsme hrát uvolněně. Hráli jsme bojovně a diváci nás tlačili dopředu,« doplnil ho blokař Sobotka.

Ve třetím setu náskok domácích narostl až na 12:6, ale po jednom sporném momentu a chybách se vedení smrsklo na bod. Uklidnění přinesl oddechový čas a i díky nepřesnostem Turků měli čeští hráči zbytek setu pod kontrolou.

Kvalifikace o Ligu národů pro rok 2019 se uskuteční příští týden od 20. do 24. června. S českým týmem, Portugalci a Estonci v ní budou hrát Kazachstán, Kuba a Chile. Po změně systému postoupí z portugalského města Matosinhos vítěz rovnou mezi elitu.

(zr)